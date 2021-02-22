Antifriz Ürünleri Artık Shell Madeni Yağlar Portföyünde

Yeni antifriz ürünleri Shell Coolant Essential Concentrate ve Shell Coolant Longlife Concentrate, Mart ayından itibaren Shell Madeni Yağlar ürün portföyünde yerini alacak. Shell Coolant Essential Concentrate standart, Shell Coolant Longlife Concentrate ise daha uzun ömürlü antifriz korumasını tercih edenler için geliştirilmiş olup 1, 3, 5, 209 ve 1000 litrelik ambalajlarla temin edilebilecek.

Bilindiği gibi antifriz, motorlu araçlar, endüstriyel soğutma sistemleri, elektrik sistemleri ve güneş panelleri gibi uygulamalarda kullanılan suyun donmasını ve kaynamasını önleyen kimyasal bir sıvıdır. Shell Coolant Essential Concentrate ve Shell Coolant Longlife Concentrate antifrizleri de, kış aylarında motor soğutma suyunun donma noktasını düşürerek motorun zarar görmesini engeller. Yaz aylarında ise motorun fazla ısınmasını engelleyerek motor ömrünü uzatır.

Antifriz Kullanımı ve Shell Coolant Antifriz Ailesi

Antifriz satın alınmadan önce kullanılan antifrizin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Yeni antifrizin koruyucu özelliklerini kaybetmemesi için eski antifriz ile karıştırılması önerilmemektedir. Acil durumlarda ekipman kullanım kılavuzunda yer alan ekipman üreticisinin önerdiği veya spesifikasyonlarını karşıladığı ürün ile ekleme ve değişim yapılması tavsiye edilmektedir. Shell Coolant Antifriz ailesi birçok orijinal ekipman üreticisinin onay ve spesifikasyonlarını da karşılamaktadır.