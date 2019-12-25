Ant Yapı “Sektörüne İlham Veren Kurum Ödülü”nün sahibi oldu!

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok önemli projeye imza atan Ant Yapı, 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nden ödülle döndü. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği zirvede Ant Yapı, Antwell İyi Yaşam Evleri projesi ile “Sektörüne İlham Veren Kurum” ödülüne layık görüldü.

Her sene kendi sektöründe toplumsal ihtiyaçlara çözüm ve fayda yaratan projeler geliştirerek rol model olacak tek bir kuruma verilecek olan ödül, bu sene Ant Yapı’nın oldu. 24 Aralık’ta Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte ödülü; Ant Yapı Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Koordinatörü Fatma Çelenk aldı. Çelenk yaptığı teşekkür konuşmasında, Ant Yapı’nın gayrimenkul sektöründe yeni bir kategoriye imza atarak hayata geçirdiği Antwell İyi Yaşam Evleri projesinde hayatı kolaylaştıran ve ileri yaştaki kişilerin aktif hayata katılımını destekleyen faydaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Zirve’de aynı zamanda Türkiye’de uygulamaya alınacak olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu’nun da lansmanı yapıldı. Platform; özel sektör-sivil toplum-kamu ve akademik çevredeki paydaşlar arasındaki etkiyi arttırıp, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündemine katkıda bulunmak için yapılan iş birliğini vurguluyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturan ve iş birliklerine zemin hazırlayan zirvenin sonunda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na değer katan şirketler; jüri değerlendirmeleri sonucunda Nitelikli Eğitim, İnsana Yakışır İş ve Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlıklı Bireyler ve Yoksulluğa Son kategorilerinde ödül sahibi oldular.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 2009 yılından beri her yıl düzenlediği ve gün boyu süren KSS Zirvesi’ne, iş dünyasının seçkin isimleri, KSS alanında çalışan şirketlerin yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.