Ankara’nın Kaderini Değiştirecek Zirveye GGYD’den Tam Destek

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, M.Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Gençlik Meclisi Üyeleri ve AKK’nin sorumlu kurul temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede AKK Başkanı Yılmaz, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da düzenleyecekleri “Uluslararası EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”ne ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Bu zirveyle iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularındaki küresel düzenlemelere hazırlık konusunda çok önemli bir adım atacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

- 60 Milyar Euro Bedel Ödeyeceğiz

“Karbon nötr sürecinin yaşama ve ekonomiye etkisini gündeme aldığımızda şöyle bir gerçekle karşılaştık. 2023 yılından itibaren yılda 1 milyar 800 milyon Euro olmak üzere 2050 yılına kadar 60 milyar Euro bedel ödeyeceğiz. Bu bedelin sadece OSTİM ve İvedik bölgelerinde tam 20 bin muhatabı var. En az onlar kadar onlara tedarikçi olan bizler etkileneceğiz. Zira OSB’lerdeki üretici, KOBİ, ihracatından dolayı performansı azalan ihracatçı, tedarikçisinden mal ve hizmet almayacak. Bu da Ankara’daki 160 bin ticaret odası üyesini, 250 bin esnaf odası üyesini, buralardaki istihdamı, kentin gelişen ticaret ve sanayisini etkileyecek. Dolayısıyla iklim konusu, biran önce dikkate alınması gereken, kentin en önemli konusudur.”

- Ankara’da Yapacağız Çünkü…

Böylesine değerli bir zirveyi İstanbul yerine, direkt uçuşlarla 34 destinasyona ulaşan Ankara’da yapmaya karar verdiklerini, zirveyle birlikte Ankara’da büyük değişim yaşanacağını da bildiren Başkan Yılmaz, “Kongre ve ziyaretçi büromuzu tekrar aktifleştirmek, Türkiye’deki tüm KOBİ’lerin ve OSB’lerin temsilcilerinin birkaç günlerini Ankara’da geçirmelerini sağlamak, kentteki hareketliliği sağlamak, Ankara’daki herkesin ticaretini geliştirecektir. Uluslararası zirvelerle Ankara’yı tanıştırmak zorundaydık, bu değerli operasyonla bunu başaracağız. Zirve ne kadar sivil olursa uluslararası arenada, AB gözündeki saygınlığı da o kadar fazla olacak. Dolayısıyla paydaşlarımız başta STK’lar olmak üzere yeşil projesi olan tüm belediyeler, özel ya da kamu şirketleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, OSB’ler, siyasi partilerin iklimle ilgili brim temsilcileri, Ankara’daki 9 üniversite, özel okullar zirvede etkin görev alacak. STK’lara 22 oturum vereceğiz, her kuruluş kendi alanıyla ilgili oturumunu yapacak. Soğuk değil kültür ve sanatla güçlendirilmiş sıcak bir zirve alacak. Ankara’yı markalamak istiyorsak bu zirveyi yapmak zorundayız. GGYD’nin de bilgi birikimine, üyelerinin yüksek enerjisine bu zirvede ihtiyacımız var” dedi.

-GGYD Paydaş Olmaya Hazır

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu da derneğin amacının yalnızca üyeler arasındaki ticari işbirliğini geliştirmek olmadığını, aynı zamanda topluma olan borcunu ödemeye çalışan bir yapı olduğunu vurguladı. Bu kapsamda AKK’nin Eko İklim Zirvesi’ne paydaş olmaktan kıvanç duyacaklarını bildiren Başkan Allıoğlu, “Kentimizin ve ülkemizin geleceğine dönük atılacak her adımda biz de varız, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bugüne kadar Ankara’da iklim değişikliği alanında yapılmış en kapsamlı organizasyonlardan biri olmaya aday Eko İklim Zirvesi için arkadaşlarımız hazırlıklarına başlayacak” şeklinde konuştu.