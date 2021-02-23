ALMAN-TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA KESKİN SINIRLARIN ORTADAN KALKTIĞI YENİ DÜNYA TRENDİNE GÖRE DÜZENLENEN ZİRVEDE BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUŞMACILAR YER ALDI.

Draeger şirketinin İK ve İdari İşler Direktörü Esra Başer Dirik

Bu sene altıncısı düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi 19 Şubat 2021 tarihinde sanal ortamda gerçekleşti. Zirvede “Yeni Normalde İnsan Kaynakları” teması altında ”Gelecek Geldi”, ”Ne Yaşadık? Ne Keşfettik” ve ”Ne öğrendik?” başlıkları altında, ”İnsan Kaynakları”na dair en güncel trendler, uygulamalar ve fırsatlar, alanında birbirinden değerli isimler tarafından ele alındı.

Yönetim Danışmanı Ufuk Koç

6. HR zirvesinin ”Gelecek Geldi” konulu başlangıç oturumunda Stratejik Marka Yönetim Danışmanı Burcu Ateş, FutureBright Group Kurucu Ortak Akan Abdula, Kurumsal Eğitmen ve Eğitim Koçu Ruhan Maral yeni normalin nasıl geldiğini tartıştı. Zirvenin ”Ne yaşadık? Ne keşfettik?” bölümünde Draeger şirketinin İK ve İdari İşler Direktörü Esra Başer Dirik ve Linde Gaz Insan Kaynakları Direktörü Özden Şerefli, ”Yeni çağın nasıl üstesinden geldik, nasıl gelemedik?” sorusu ile kendi kurumsal deneyimlerini paylaştı. Zirvenin üçüncü bölümünde Doç. Dr. Ata Özdemirci, yönetim danışmanı Ufuk Koç ve Hülya Mutlu, iş dediğimiz şeyin aslında ne olduğunu, ne öğrendiğimizi hikayeleriyle anlattılar. Panellerin Sevinç Satıroğlu moderatörlüğünde gerçekleştiği 6. HR Zirvesi yoğun ilgi gördü.