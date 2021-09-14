ALMAN-TÜRK İŞ DÜNYASI YAZ PARTİSİNDE BULUŞTU

11 Eylül 2021 günü Kemer Country Golf Club – Orman Evi’nde sosyal mesafe kuralları ve aşı genelgesine uygun olarak düzenlenen etkinliğe çok sayıda üst düzey yönetici katıldı. Etkinliğin ev sahibi Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt açılışta “Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi yüzünden uzun bir süre üyelerimizle yüz yüze bir araya gelememiştik. Bugün sosyal mesafe, Hes kodu ve aşı genelgesine uygun olarak tekrar mesafeli de olsa bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Üyelerimizi pandemi döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlikler ve sektörel çalışma grupları gibi toplantılarla bir araya getirmeye devam ettik. Aşılamanın artması ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte yeniden normal hayata dönüş adımlarının ekonomik olarak da toparlanmaya ve büyümeye yol açacağını umuyorum.” şeklinde konuştu.

Yaz partisi etkinliğinin ana partneri Mengerler firmasının Yönetim Kurulu üyesi Nusret Güldalı ise “Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaklaşık iki yıl önce hayatımıza giren Covid-19 pandemisi nedeniyle birlikte olamadığımız uzunca süre sonunda gerçekleştirdiği bu etkinliğin ana partneri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Şirketimiz, yaşadığımız bu olumsuz süreçte, tüm hijyen ve mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat ederek, ülke nüfusunun yüzde 50’sini kapsayan 11 il ve 23 lokasyonda; Mercedes-Benz’in üretim paletinde olan otomobil, HTA, kamyon ve otobüs ürünlerinin satış ve servis hizmeti, Alfa, Jeep ve Maserati markaların satış ve servis hizmeti, Mengerler güvencesi ile tüm lokasyonlarımızda her marka ikinci el araç alım ve satışı, her marka araca özel aksesuarlandırma ve servis hizmeti, uzun dönem araç kiralama, sigorta ve lastik oteli hizmetlerimiz ile bizlerden beklenen tüm talepleri karşılama gayretinde olmuştur ve gelecek dönemlerde de olacaktır.” dedi.

Davete katılanlar arasında Almanya Federal Cumhuriyeti Maiyette Başkonsolosu Stefan Graf, etkinliğin platin partneri olan SAP Türkiye’nin Genel Müdürü Uğur Candan, Hannover Fairs Türkiye’nin Genel Müdürü Annika Klar, Siemens Healthineers Türkiye’nin Genel Müdürü Enis Sonemel, KfW IPEX-Bank Türkiye Temsilciğinin Direktörü Yasemin Kuytak, MED Lojistik CEO’su Nilhan Değer, DZ Bank Türkiye Temsilcisi Pınar Ersoy ve Festo Türkiye’nin Genel Müdürü Osman Türüdü de vardı.