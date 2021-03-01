banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş hızlandı
Dolarda düşüş hızlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş

ALBARAKA TÜRK “EN İYİ GİRİŞİMCİ DOSTU BANKA” SEÇİLDİ

Türkiye’nin ilk Katılım Bankası Albaraka Türk; inovasyon vizyonu, start-up’larla yaptığı işbirlikleri ve girişimcilere sağladığı desteklerle, Dünya Melek Yatırımcı Forumu (WBAF) kapsamında düzenlenen Dünya Mükemmellik Ödülleri’nde "En İyi Girişimci Dostu Banka" ödülüne layık görüldü.

İş Dünyası 01.03.2021, 13:39
4
ALBARAKA TÜRK “EN İYİ GİRİŞİMCİ DOSTU BANKA” SEÇİLDİ

Oluşturduğu inovasyon ekosisteminde girişimcilere özel bir yer ayıran Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk; dünyanın önde gelen yüzlerce iş liderini sanal bir platformda bir araya getiren WBAF 2021’de (Dünya Melek Yatırımcıları Forumu) "En İyi Girişimci Dostu Banka" ödülüne layık görüldü.

Girişimci bir dünyanın geleceğini hayal etme, tartışma ve şekillendirmeye yönelik çalışmalarıyla önce çıkan WBAF, inovasyon yolculuğundaki istikrarı, girişimcilere verdiği destek ve start-up’larla iş birliği konusundaki başarılarıyla öne çıkan şirketleri 6 yıldır ödüllendiriyor.

Girişimcilik ve yenilikçilik yoluyla ekonomiyi güçlendirmeye yönelik küresel çabalarından ötürü WBAF’ın bu seneki, “En İyi Girişimci Dostu Banka” ödülünü alan Albaraka Türk, girişimcilik ekosistemine her aşamada önemli katkılar sunmayı ve girişimlerin başarılı noktalara ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Albaraka Garaj ile Girişim Ekosistemine Tam Destek

Albaraka Garaj sadece bünyesinde bulunan start-up’lara değil tüm ekosistemi kapsayacak şekilde girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Albaraka’nın girişimcilik ekosistemine açılan yüzü olan Albaraka Garaj, gerek girişimlerin kendisini geliştirmesi ve büyümesi için gerek de girişimcilerin kurumlar ile işbirliği kurmasında referans olarak start-up ekosistemi ile kurumlar arasında bir köprü görevi üstleniyor. Her zaman girişimcinin yanında ve onlar için çalışan Albaraka Garaj ailesi girişimcinin değerini ön planda tutuyor.

Albaraka Portföy Yönetiminden Girişimlere 6.8 Milyonluk Yatırım

Albaraka Türk’ün %100 iştiraki olan Albaraka Portföy Yönetimi inisiyatifi ile kurulmuş olan APY Ventures; 2019 yılından günümüze yatırım fonlarıyla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyor. Bünyesinde girişimcilerin ve yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına göre kurgulanmış toplam fon büyüklüğü 400 milyon TL değerinde 8 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu barındıran Albaraka Portföy Yönetimi; Fintech, Start-up ve Bilişim Vadisi GSYF’leri ile aktif olarak girişimlere yatırım yapıyor. Ana odağı ölçeklenebilir teknoloji tabanlı iş modelleri olan APY Ventures; girişimlere erken aşamadan başlayarak Seri A öncesine kadar yatırım yapmayı hedefliyor. 2020 yılında 2 fonundan 4’ü yeni 3’ü devam yatırımı olmak üzere 7 girişime toplam 6.8 milyon TL yatırım gerçekleştiren ve portföyünde 9 şirket bulunduran APY Ventures’ın nihai hedefi 3 sene içerisinde en az 60 şirkete yatırım yapmak.

Türkiye’nin İlk Fintech Girişim Kurucusu: Insha Ventures

Albaraka Türk’ün iştiraki konumuyla Türkiye’nin ilk FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, bünyesinde çok sayıda start-up barındırıyor. Özverili ekipler kurarak, geliştirdiği eşsiz çözüm ve ürünlerin yanı sıra gerçekleştirilen iş birlikleriyle de adından söz ettiren Insha Ventures’ın girişimleri için ileriye yönelik de çok güçlü hedefleri bulunuyor.

Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20