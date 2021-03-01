ALBARAKA TÜRK “EN İYİ GİRİŞİMCİ DOSTU BANKA” SEÇİLDİ

Oluşturduğu inovasyon ekosisteminde girişimcilere özel bir yer ayıran Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk; dünyanın önde gelen yüzlerce iş liderini sanal bir platformda bir araya getiren WBAF 2021’de (Dünya Melek Yatırımcıları Forumu) "En İyi Girişimci Dostu Banka" ödülüne layık görüldü.

Girişimci bir dünyanın geleceğini hayal etme, tartışma ve şekillendirmeye yönelik çalışmalarıyla önce çıkan WBAF, inovasyon yolculuğundaki istikrarı, girişimcilere verdiği destek ve start-up’larla iş birliği konusundaki başarılarıyla öne çıkan şirketleri 6 yıldır ödüllendiriyor.

Girişimcilik ve yenilikçilik yoluyla ekonomiyi güçlendirmeye yönelik küresel çabalarından ötürü WBAF’ın bu seneki, “En İyi Girişimci Dostu Banka” ödülünü alan Albaraka Türk, girişimcilik ekosistemine her aşamada önemli katkılar sunmayı ve girişimlerin başarılı noktalara ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Albaraka Garaj ile Girişim Ekosistemine Tam Destek

Albaraka Garaj sadece bünyesinde bulunan start-up’lara değil tüm ekosistemi kapsayacak şekilde girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Albaraka’nın girişimcilik ekosistemine açılan yüzü olan Albaraka Garaj, gerek girişimlerin kendisini geliştirmesi ve büyümesi için gerek de girişimcilerin kurumlar ile işbirliği kurmasında referans olarak start-up ekosistemi ile kurumlar arasında bir köprü görevi üstleniyor. Her zaman girişimcinin yanında ve onlar için çalışan Albaraka Garaj ailesi girişimcinin değerini ön planda tutuyor.

Albaraka Portföy Yönetiminden Girişimlere 6.8 Milyonluk Yatırım

Albaraka Türk’ün %100 iştiraki olan Albaraka Portföy Yönetimi inisiyatifi ile kurulmuş olan APY Ventures; 2019 yılından günümüze yatırım fonlarıyla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyor. Bünyesinde girişimcilerin ve yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına göre kurgulanmış toplam fon büyüklüğü 400 milyon TL değerinde 8 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu barındıran Albaraka Portföy Yönetimi; Fintech, Start-up ve Bilişim Vadisi GSYF’leri ile aktif olarak girişimlere yatırım yapıyor. Ana odağı ölçeklenebilir teknoloji tabanlı iş modelleri olan APY Ventures; girişimlere erken aşamadan başlayarak Seri A öncesine kadar yatırım yapmayı hedefliyor. 2020 yılında 2 fonundan 4’ü yeni 3’ü devam yatırımı olmak üzere 7 girişime toplam 6.8 milyon TL yatırım gerçekleştiren ve portföyünde 9 şirket bulunduran APY Ventures’ın nihai hedefi 3 sene içerisinde en az 60 şirkete yatırım yapmak.

Türkiye’nin İlk Fintech Girişim Kurucusu: Insha Ventures

Albaraka Türk’ün iştiraki konumuyla Türkiye’nin ilk FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, bünyesinde çok sayıda start-up barındırıyor. Özverili ekipler kurarak, geliştirdiği eşsiz çözüm ve ürünlerin yanı sıra gerçekleştirilen iş birlikleriyle de adından söz ettiren Insha Ventures’ın girişimleri için ileriye yönelik de çok güçlü hedefleri bulunuyor.