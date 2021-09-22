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ALBARAKA TÜRK “AVRUPA’NIN EN İYİ İŞVERENLERİ” LİSTESİNDE

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesine girerek bir ilki gerçekleştirdi.

İş Dünyası 22.09.2021, 14:08
ALBARAKA TÜRK “AVRUPA’NIN EN İYİ İŞVERENLERİ” LİSTESİNDE

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Great Place to Work Enstitüsü ve Ekonomist Dergisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesinde yer aldı. 500 ve üzeri çalışan kategorisinde listeye giren Albaraka Türk’ün bu başarısının arkasında sahip olduğu kurum kültürü ve çalışan memnuniyetinin yanı sıra hayata geçirdiği yenilikçi proje ve uygulamalar, çalışanlarına sağladığı imkanlar yer alıyor. 

Kurum olarak önceliklerinin her zaman insan ve çalışana değer olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik; “Kurum olarak her zaman çalışanımızı destekliyor ve onlara değer veriyoruz. En büyük önceliğimiz ve bizi öne çıkaran en büyük özelliğimiz de insan kıymetleri… Biliyoruz ki başarının arkasındaki en büyük güç çalışanların Bankamıza duydukları güven ve bağlılıklarıdır. Bu inançla her zaman çalışanlarımızın istek ve ihtiyaçlarını gözetiyor ve çalışma koşullarına özen gösteriyoruz. Bugün “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesine girmiş olmaktan ötürü de son derece mutluyuz. Bu başarıda en büyük pay çalışanlarımıza ait. Sahip olduğumuz kurum kültürümüz ile birlikte çok daha iyi çalışmalara imza atacak ve hep birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

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