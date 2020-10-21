Aksa Elektrik’ten Mobil Kolaylık!
Aksa Elektrik, abonelerine kolaylık sunan dijital hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek mobil uygulamasını devreye aldı. Aksa Elektrik aboneleri, yeni mobil uygulama ile fatura işlemlerinin yanı sıra kendilerine en yakın Müşteri Hizmet Merkezlerini sorgulama, kampanyalardan haberdar olma, tüketimleri karşılaştırma gibi birçok işlemi akıllı telefonları vasıtasıyla kolaylıkla ve zahmetsizce gerçekleştirebilecek.
Çoruh ve Fırat bölgelerinde 9 il ve 102 ilçede, toplam 2,1 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, abonelerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla dijital hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Aksa Elektrik adıyla yeni mobil uygulama projesini hayata geçiren şirket, Müşteri Hizmet Merkezlerinde sunulan birçok hizmeti tek bir uygulamada toplayarak abonelerine akıllı telefonları üzerinden işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.
Aksa Elektrik aboneleri mobil uygulama üzerinden fatura sorgulama, fatura ödeme, en yakın Müşteri Hizmet Merkezini görüntüleme, tüketim karşılaştırma, talep, öneri ve şikâyet bildirme, abonelik için gerekli evrak bilgisi öğrenme, ödeme kanalları görüntüleme, tasarruf önerilerinden faydalanma, kampanya bildirimlerini ve kurumsal duyuruları takip etme gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.
Mobil uygulama sayesinde Aksa Elektrik aboneleri, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize’nin yer aldığı Çoruh bölgesinde; Malatya, Tunceli, Elazığ ve Bingöl’ün yer aldığı Fırat bölgesinde tek bir uygulama üzerinden birçok işlemi zamandan tasarruf ederek kolaylıkla yapabiliyor. Aksa Elektrik’in tüm işlemlerini topladığı ve birçok özellikle zenginleştirdiği yeni mobil uygulaması, App Store ve Play Store’dan akıllı telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3