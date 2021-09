Aksa Doğalgaz üç yıl üst üste “Düşük Karbon Kahramanı” seçildi

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtımcısı olarak hem ana faaliyetleriyle hem de sosyal sorumluluk bilinciyle çevreyi ve doğal kaynakları sürdürülebilirlik esasıyla gözeten Aksa Doğalgaz, İTÜ ev sahipliğinde düzenlenen 7. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe isimli projesiyle “Düşük Karbon Kahramanı” olarak ödüllendirildi.

Yaptığı çalışmaların katkısının somut ve sürdürülebilir olmasına büyük önem veren Aksa Doğalgaz, sürdürülebilirlik yönündeki faaliyetleri ve karbon ayak izini sıfırlamaya yönelik çalışmalarıyla üç yıldır üst üste “Düşük Karbon Kahramanı” olmaya devam ediyor. Aksa Doğalgaz dağıtım bölgelerinde, kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla her yıl 7 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşiyor. Yanı sıra her sene Türkiye’nin dört bir yanında 350 binden fazla aileyi doğal gaz konforuyla tanıştıran şirket, kullandığı poşetleri 2019 yılı başında kolay geri dönüştürülebilen ve uzun süreli kullanım imkânı sağlayan ‘nonwoven’ çanta ile değiştirerek, tüm dağıtım bölgelerinde plastik poşet kullanımına son verdi ve böylece her yıl bin tondan fazla plastik poşetin üretimine olan ihtiyacı sıfırlamış oldu.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan

Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe

Şirket, dijitalleşme çalışmaları kapsamında fatura süreçlerini elektroniğe taşıyarak, fatura basımı ile kâğıt; gönderimi ile de enerji tasarrufu sağlayarak ilgili süreçten kaynaklı karbon ayak izini sıfırladıklarını belirtti. Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “2020 yılı ve 2021 yılı ilk yarısını kapsayan 18 aylık sürede e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye kullanılmasıyla birlikte 105 milyon 589 bin 212 adet kâğıt fatura tasarrufu sağladık. 1 ton kâğıdın üretimi esnasında 26 bin 700 litre su tüketildiğini ve 1,3 ton karbondioksit açığa çıktığını göz önünde bulundurduğumuzda; sağladığımız kâğıt fatura tasarrufu ile 453 bin 900 litre su tasarrufu edilmesine destek olduk, 22 ton karbondioksit açığa çıkmasını engelledik. Aksa Doğalgaz olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, Türkiye’nin daha temiz ve nefes alınabilir olmasına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyor ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz” ifadesine yer verdi.

“Düşük Karbon Kahramanı” ödülü, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında karbon emisyonunu azaltan uygulamalar ve projelerle birlikte, iklim değişimine karşı mücadelede örnek oluşturan kuruluşlara veriliyor.