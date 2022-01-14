Aksa Doğalgaz'dan Mersin - Gaz Kesintisi Hakkında Açıklama

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

13 Ocak 2022 tarihinde saat 13.40’ta, Mersin ilinin Yenişehir ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Göçmen Kavşağı mevkiinde katlı kavşak çalışması esnasında doğal gaz şebekemize hasar verilmesi sebebiyle doğal gaz acil müdahale ekiplerimiz tarafından olay yerine hızla intikal sağlanmıştır. Ekiplerimizin gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak şebeke hasar bölgesine müdahale etmesi sonrası saat 16.25 itibarı ile hasar sebebiyle oluşan doğal gaz çıkışı kontrol altına alınmış ve hat hasarının onarım işlemi saat 17.30 itibarıyla tamamlanmıştır.

Şebekemize verilen bu hasar sebebiyle Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde 4.759 adet bina ve 40.955 adet konuta gaz arzı verilememiştir. Konutlarında doğal gaz arzı sağlanamayan abonelerimize kısa mesaj ile konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Gaz arzı verilemeyen bölgelere saat 19.00 itibarıyla kademeli olarak gaz arzı sağlanmaya başlanmıştır. Her bir binaya ve konuta abonelerimizin güvenliği açısından kontrollü şekilde gaz arzı sağlanacağından gazlama işleminin 14 Ocak saat 18.00’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Gaz arzı tekrar sağlanan konutlarda evlerinde bulunmayan abonelerimizin sayaç vanaları kapalı konumda bırakılacaktır. Abonelerimizin kesinti süresince doğal gaz yakıcı cihazlarını ve sayaç vanalarını kapalı konumda tutmaları güvenli gaz arzının sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunar; anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Aksa Doğalgaz