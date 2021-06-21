Aklease, kömür yatırımlarını finanse etmeme taahhüdü verdi

Türkiye’nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük rol oynayan yatırımları, uzman leasing çözümleriyle destekleyen Aklease, kredi politikasında sürdürülebilir bir çevre için yeni bir adım attı. Bu değişikle beraber şirket, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle, kömür yakıt kullanan termik enerji santralleri ve kömür madenciliği yatırımlarını finansman sağlanmayacak faaliyetler listesine ekledi.

Artık kaynakların fosil yakıtlara değil, iklim dostu proje ve yatırımlara harcanması gerektiğinin altını çizen ve bu kararla birlikte müşterilerini yeşil yatırımlar için teşvik etmeyi hedeflediklerini söyleyen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, kredi politikasında yapılan değişiklikle ilgili şu açıklamada bulundu: “İklim krizinin farkındayız ve buna ‘dur’ diyebilmek için kömür yatırımlarına ve tüm fosil yakıtların üretimine ve kullanımına dayanan endüstriyel yatırımlara ‘dur’ dememiz gerekiyor. Çünkü bilimsel çalışmalar, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan iklim krizinin bir sonucu olarak aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış görüleceğini gösteriyor. Finans sektörünün finansman faaliyetleri çevre konusunda etkiye sahip ve bu durum da sektöre sorumluluk yüklüyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik alanında somut hedef veren öncü bankalardan biri olan Akbank, sürdürülebilir bir ekonomi için şirketlerin dönüşüm yolculuğunda onlara finansman sağlıyor. Akbank’ın iştiraklerinden Aklease olarak biz de bu konuda bir adım attık ve kömür yakıt kullanan termik enerji santralleri ve kömür madenciliği alanlarını artık finanse etmeme taahhüdü verdik.”