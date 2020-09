Airbus Foundation, ortakları ile birlikte Beyrut’a insani yardım sağlıyor

Airbus Foundation, ortakları Association Les Amis Du Liban-Toulouse, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, the Municipal Council of Toulouse, the German Red Cross/Bayer AG ve Aviation sans Frontières ile birlikte Fransa’nın Toulouse şehrinden Beyrut’a 90 metreküplük tıbbi yardım ekipmanı ile yüklü bir Airbus A350 XWB uçağı gönderdi.

Beyrut patlamasından etkilenenler için ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren kargo, tıbbi malzemelerin yanı sıra siperlikler ve maskeler, okul eşyaları, elektrikli ürünler ve BT ekipmanlardan oluşuyordu. Malzemeler, Beyrut’taki Saint George Hastanesi Üniversitesi Tıp Merkezi, yerel dernek Arc de Ciel ve Lübnan Kızılhaçı’na teslim edilmek üzere hazırlandı.

Airbus İletişim ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julie Kitcher, “Hepimiz Beyrut’taki patlamanın yarattığı yıkımı gördük ve Airbus olarak olaydan etkilenen herkese ve Beyrut şehrine hızlı bir iyileşme diliyoruz. Bu projede yer alan ortaklarımıza ve A350 uçuş ekibine lojistik destekleri ve gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Muazzam çabaları olmadan, bu özel görevi tamamlamak mümkün olmazdı” dedi.

Dönüş yolculuğunda A350, Les Amis Du Liban-Toulouse tarafından düzenlenen bir girişimin bir parçası olarak çalışmalarına devam etmek için 11 Lübnanlı öğrenciyi Fransa’ya getirdi.