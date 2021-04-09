Ağır vasıta akü pazarına, A Takımımızla ağırlığımızı koyuyoruz

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, binek ve hafif ticari araç segmentinde pazara getirdiği teknolojik yeniliklerin ardından şimdi de ağır vasıta segmentine yön vermeye hazırlanıyor. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, ağır vasıta araçlar için A sınıfı teknolojiyle tasarladığı, A kalite yeni ürünleri EFB Pantera, Maxim A Gorilla ve yenilenen Formul A Taurus’u, 8 Nisan günü gerçekleştirdiği dijital lansman toplantısı ile ana bayi temsilcilerine tanıttı.

Lansman toplantısında yaptığı konuşmada sektördeki gelişmeleri ve İnci Akü’nün teknoloji alanındaki çalışmalarını katılımcılara aktaran İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “En güvenilen enerji depolama şirketi olma vizyonuyla çıktığımız bu yolda yenilikçi bakış açımız, daha iyisi için bitmeyen enerjimiz ve paydaşlarımızla olan sinerjimizi daima ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonucunda 2019 yılında, pazara ve binek araç tüketicisine İnci Akü’nün konvansiyonel üst segmentteki yeni ürün serisi Maxim A Gorilla’yı sunduk. Geçen yıl start-stop segmentine yön veren yeni ürünümüz EFB Max Tigris ile çıtayı yükselttik ve binek aküde yılı pazar lideri olarak tamamladık. A sınıfı teknolojimizle, A kalite ürünlerimizle, A Takımı bayilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla şimdi de ağır vasıta segmentine ağırlığımızı koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağır vasıta araçların ihtiyaçlarını, kullanıcılarının iç görülerini ve beklentilerini kendilerine pusula olarak belirleyerek ürün geliştirme çalışmalarına yön verdiklerini vurgulayan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici, “Binek, hafif ticari ve ağır vasıta segmentlerinin toplamından oluşan akü pazarı, 2020 yılında 4 milyon civarındaydı. Pazarın yaklaşık üçte ikisini oluşturan binek & hafif ticari segmentinde, son 4 senede artarak yüzde 35’lere ulaşan, çok güçlü bir pazar payımız bulunuyor. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz EVR teknolojisine sahip yeni nesil ürünlerimizi içine alan ağır vasıta segmentinde de hem otomotiv üreticilerinin hem de araç kullanıcılarının beklentilerine en doğru çözümleri sunarak mevcut pazar payımızı iki katına yükseltmeyi hedefliyoruz. Binek akü alanındaki başarılarımızı, ağır vasıta alanına da taşıyarak her araç sınıfında en çok tercih edilen akü markası olacağız.” dedi.

300’ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen dijital lansman toplantısına ünlü basketbol koçu ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Çetin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Yılmaz, katılımcılara yeniliklere açık olmak, liderlik becerileri ve takım olmak konularında deneyimlerini aktardı.

Güçlü ve çevik EFB Pantera, dayanıklılığı ile öne çıkıyor

Güçlü ve çevik EFB Pantera Heavy Duty serisi, start-stop yüksek elektriksel donanıma sahip uzun yol araçları için özel olarak geliştirildi. EVR teknolojisi sayesinde çekici arka şasi kullanımına uygun olan ürün, 2 buçuk kata kadar daha uzun ömrü* ve 60 kata kadar daha uzun süre titreşim direnciyle* kullanıcısına yolun başından sonuna kadar üstün performans ve güç sunuyor. EFB Pantera, aynı zamanda yüzde 10’a kadar daha fazla marş basma gücüyle kullanıcısının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

Maksimum güç EVR teknolojisiyle Maxim A Gorilla’da buluşuyor

Maksimum gücün EVR teknolojisiyle buluştuğu Maxim A Gorilla ise yoğun şehir trafiğinde dağıtım, taşıma ve ulaşım sağlayan araçlar için geliştirildi. 2 buçuk kata kadar daha uzun ömrü* ve 30 kata kadar daha uzun süre titreşim direnci* sunan Maxim A Gorilla, üstün ürün teknolojisi ile araç üreticilerinin tüm gereksinimlerini karşılıyor. Ürün, aynı zamanda yüzde 10’a kadar da daha fazla enerji sağlıyor.

Dayanıklılığın formülü Formul A Taurus ile yeniden yazılıyor

EVR teknolojisiyle yenilenerek dayanıklılığın formülünü yeniden yazan Formul A Taurus, 10 kata kadar daha uzun süre titreşim direnci* ve 2 kata kadar daha uzun ömrüyle* en zorlu koşullara meydan okuyarak yolun başından sonuna kadar yüksek dayanıklılık sağlıyor. Ürün, aynı zamanda yüzde 10’a kadar daha fazla marş basma gücüyle de araca gerçek performansını yaşatıyor.