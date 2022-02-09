25. EMITT Fuarı Kapılarını Açtı!

Rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik, etkinlik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürecek. 25. EMITT Fuarı, bu yıl bir ilke ev sahipliği yaparak sağlık turizmi profesyonellerine de yer veriyor. Yabancı alıcılara ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor.

Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlenen VIP Alım Heyeti programı 2022’de de büyük ilgi gördü. Program kapsamında; Amerika’dan Avustralya’ya kadar 5 kıtadan, toplamda 50 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yerini aldı.

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan, küresel ölçekte turizm sektörüne yön veren bu organizasyonun, 2021 yılında verilen mecburi aradan sonra bu yıl yeniden sevinçle gerçekleştirildiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye turizmi zor geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında sevindirici bir ivme yakaladı. Hem önceki yıl hayata geçen Güvenli Turizm Sertifika programını başarılı bir şekilde uygulayarak hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) koordinasyonunda yurt dışında doğru tanıtım adımlarını atarak turizmde 2021 yılı hedefleri üzerine çıktık. 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88’lik bir artışla toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırlayarak 30 milyon olan psikolojik sınır üzerine çıktık,” sözleri ile salgın döneminde atılan hızlı adımlarının güçlü geri dönüşteki önemine dikkat çekerken, turizm gelirlerinn bir önceki yıla göre elde edilen yüzde 103’lük artış ile 24,5 milyar dolarlık olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

2022 yılında TGA’nın faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam edeceğini vurgulayan Ersoy, sektör için yılın ilk 40 günlük rakamlarının çerçevesinde, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere günlük ülkeye giriş yapan kişi sayısının, geçen senenin iki katından fazla olan 2019 ile paralel bir seyir izlediğini paylaştı. Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Erken rezervasyon satışları da geçen seneye göre ciddi oranda artmış durumda. Bütün bu gelişmeler bizim 2022 için belirlediğimiz 35 milyar dolar gelir hedefinin ne kadar ulaşılabilir olduğunu da gösteriyor. Bu hedefi el birliği ile daha yukarılara taşıyacağız. Son 3 yılda olduğu gibi devlet-özel sektör el ele vererek doğru zamanda doğru adımları atarak, 2018’de 647 dolar olarak aldığımız kişi başı geliri 2021’de 834 dolara nasıl getirdiysek 2022’de de bu rakamı daha yukarı taşıyarak, niceliğin değil, niteliğin ön planda olduğu 7 Ocak 2023 Turizm Stratejilerimizi adım adım gerçekleştireceğiz. Tabiki bu bağlamda İstanbul çok ama çok önemli bir oyuncu. Dünyanın en büyük ve en iyi havalimanlarından birine sahip olması ve yine dünyanın en hızlı olarak kabul edilen yeni nesil cruise port yatırımlarına örnek gösterilen Galataport’un da hizmete girmesiyle, pandemi sonrası hızlı turist artışı için ihtiyaç duyulan uluslararası ulaşım altyapısının en iyisine sahip oldu.”

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na attığı imzanın turizmdeki yansımasının da önemine dikkat çeken Ersoy, dünyada giderek önem kazanan sürdürülebilir turizm kapsamında Güvenli Turizm Sertifikası’nda yeni bir boyut kazandırmak için düğmeye bastıklarını belirtti. Sertifikanın ikinci aşaması olan Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası’nın detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını ekleyen Ersoy, Türkiye’nin Yeşil Turizm Sertifikası ile birlikte Paris Anlaşması’nın da gerekliliklerini yerine getireceğinin altını çizdi.

Ali Yerlikaya: “Türk Hekimlerimiz Dünyanın Her Yerinden Misafirleri Bize Çekiyor”

EMITT’e 25’inci kez ev sahipliği yapmanın onuru ve gurunu yaşadıklarının vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Güvenli Turizm Sertifikası adı altında mükemmel bir projeye imza atan, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile Bakanlığımız liderliğinde tüm paydaşlarımız çok hızlı bir şekilde aksiyon aldık,” sözleri ile bugün sertifika sahibi kurum sayısının 9 bine yükseldiğini hatırlattı.

Fuarların iddia ve hedef belirleme yerleri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, salgın döneminde oluşan açığın 2022 ve 2023 yıllarında ağırlanacak yabancı misafirlerle kapatılacağını söyledi. Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl sağlık turizmi ile ilgili EMITT’te özel bir durum söz konusu. İstanbul sağlık turizmin merkezinin tam merkezinde. İstanbul’da 650 tesis var. Teknolojinin yanı sıra, dünyaca ünlü Türk hekimlerimiz, dünyanın her yerinden başta İstanbul olmak üzere, sağlık turizmi ile ilgili misafirleri bize çekiyor. Bu anlamda bu yıl EMITT’te çok önemli katılımcılar olacağını göreceğiz.”

Türkiye’nin Dünyaya Açılan Sahnesi: İstanbul

İstanbul’un ve Türkiye’nin turizm potansiyelinde yerel yönetimlerin çabalarına dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “EMITT Fuarı’nın 25 yıldır bir vatandaş ve iş insanı olarak takipçisiyim. İstanbul’un ilçesinde bir belediye başkanı olarak ev sahibiyken şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gururla takip ediyorum. Çok keyifli bir fuar. Dünyaya kapılarını açan, belki de ülkemizin en güzel sahnesi. Bu sahnenin daha da güzel olması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçleri aşmak için hep birlikte, ortak akıl ile bir mücadele verildiğini altını çizen İmamoğlu, Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul olduğunu belirtirken, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz onun için özellikle İstanbul Turizm Platformu’nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl ve fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda ‘Bizler ne yapabiliriz?’ bakış açısı ile bu sürecin mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı, önemsedik, önemsemeye devam ediyoruz.”

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’in tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere, yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, “EMITT, her dönemde ülkemizin dört bir yanından illerimizi ve ilçelerimizi, kültür varlıklarını, doğal güzellikleriyle dünyaya tanıttığımız önemli bir platform olmuştur. Pek çok ülke bu platformda kendini ifade etme fırsatı bulmuş, binlerce turizm şirketi ve tesisi burada bir araya gelerek güçlü bir iş hacmi yaratmıştır. EMITT aynı zamanda turizm sektöründe müşteri beklentilerinin ortaya koyulduğu, gelecek öngörülerinin paylaşıldığı forum ve panellerle dünyadaki gelişmeleri masaya yatırarak, ülkemizin turizm stratejilerini destekleyen, katkı sağlayan güçlü bir fikir paylaşım platformu olmuştur” dedi.

Türkiye’nin turizm hedeflerinden bahseden Ülgen “Turizm sektörü 2020 yılında Covid-19 salgınından olumsuz etkilense de 2021 yılının özellikle ikinci yarısında açılmalar ve uçuşların başlaması ile 2022 yılı için yeniden hızlı bir büyüme hedefi ve beklentisi bulunmaktadır. TUİK’in verilerine göre 2021 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 30.038.961 kişi ve turizm gelirimiz 24,48 milyar dolar olarak açıklanmıştır. Turizm ve Kültür Bakanlığımızın Kasım ayında yaptığı açıklamaya istinaden 2022 yılında ise turizm gelirlerimizin 34,5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için turizm sektörünün güçlü tanıtım-pazarlama faaliyetlerinin önemi büyüktür. EMITT fuarı yaklaşık çeyrek asırdır bu misyonla turizm sektörümüze önemli katkılar sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

EMITT’in dünyadaki beş büyük turizm fuarı arasında yerini aldığına dikkat çeken EMITT Fuarı Direktörü Hacer Aydın, “EMITT, 25 yıl önce ilk yola çıkışından itibaren “turizm” kavramının anlaşılmasına ve tatil alışkanlıklarının gelişimine çok katkıda bulundu. Tatil kültürünü deniz, kum, güneşten çıkartıp, kış tatili, kültür turları, gastronomi turları, karavan tatilleri, ekstrem spor tatilleri, doğa tatilleri gibi yeni seçenekler sundu. Keza yurtdışı tatil seçeneklerini de erişilebilir hale getirdi. EMITT aracılığı ile tüm bu yenilikleri duyurup, sektör geneline yaydık.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

EMITT Fuarı Türkiye’nin dünyada bir kültür turizmi rotası olmasını sağlarken aynı zamanda yerli turizmimizi de zenginleştirdi. EMITT Fuarı’da Türkiye’nin farklı şehirlerle ve turistik yöreleri ile katılımları konusunda teşvik ettik. Bu şehirlerimizin ön plana çıkan turistik alanlarını, inanç merkezlerini, yemek kültürlerini aynı zamanda dünyanın son yıllarda çok ilgisini çeken arkeolojik kazıların devam ettiği alanlarımızı ve mimari zenginliklerimizi anlatarak turizm konularımızı genişleterek ziyaretçilere sunduk.

Sektörü ilgilendiren son derece önemli konuların, yetkin ve değerli konuşmacılar tarafından tartışıldığı açık bir etkinlik alanı kurduklarından bahseden Aydın, “Bu sene etkinliklerimizin adetlerini ve çeşitlerini arttırdık. Örneğin; bu yıla özel fuarın ilgi çekici bir konusu da sağlık turizmi. türkiye açısından çok önemli bir pazar haline gelen sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmaları ilk kez fuarımızda ağırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörüne yön veren uzmanlar EMITT’te gündeme dair turizm trendlerini kapsayan oldukça zengin bir etkinlik programı çatısında sektörle buluşmaya devam edecek. İkinci günün en ilgi çekici konularından biri “Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde Influencer Pazarlama” ve “Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar” konulu oturum olacak. Yyurtiçi ve yurtdışı destinasyonlardan başarı ve deneyim hikayelerinin aktarılacağı bir konuşma gerçekleşecek.

Fuarın üçüncü gününde ise “Turizmde #şimdineleroluyor?” başlıklı konferansta turizmde dijitalleşme, yapay zekâ ve metaverse konuları işlenecek. Moderatörlüğünü Age Provocateur Kurucu Ortakları Duygu Birecikli ve Gülşah Akın yapacak. Konuşmacı olarak ise Hotel Runner Acentelerden Sorumlu Satış ve İş Geliştirme Direktörü Rıza Kaynak, B2Metric CEO’su Murat Hacıoğlu ve Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul yer alacak.