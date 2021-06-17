25. Aydın Doğan Ödülü, bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verildi!

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in bu yıl “SAĞLIK” alanında verilen ödüle layık görülmelerinin gerekçesi olarak “biyoteknoloji ve Kovid-19 aşısının geliştirilmesi konularındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ile bu yolla insanlığa yaptıkları olağanüstü ve benzersiz hizmetleri”ni gösterdi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle insanlığa hizmet eden bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Yönetim Kurulu, 25. Aydın Doğan Ödülü’nün 2020 yılı Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ikinci yılında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan aşının geliştiricileri Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verildiğini açıkladı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Ödülü’nün 2021 yılında biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle tüm dünyaya umut olan değerli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verilmesini uygun görmüştür. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip bu dikkat çekici bilimsel başarının tüm dünya için ilham verici bir örnek olduğu da ayrıca değerlendirilmiştir." denildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Aydın Doğan Ödülü'ne layık bulunmuş olmaktan sevinç ve onur duyduklarını ifade ettiler. Uğur Şahin duygularını şöyle paylaştı: "Aydın Doğan Ödülü, bilimin yaratabileceği farkın takdir edilmesi bakımından büyük bir önem taşıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarına katkıda bulunan, çocukların eğitimini ve onların eğitime eşit erişim sağlamasını destekleme yolunda bu ödülün temsil ettiği misyonun değerli elçileri olarak görülmekten onur duyuyoruz.”

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenleniyor ve ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirleniyor.

Ödül pandeminin elvermesi halinde sonbahar aylarında Almanya’da düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Ödül töreninin tarihi Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yoğun ajandalarına göre daha sonra belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin hakkında

M.D. Özlem Türeci, BioNTech'in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusudur. Translasyonel ve klinik deneyime sahip bir doktor, immünolog ve kanser araştırmacısı olan Türeci, kanser antijenlerinin keşfine, mRNA tabanlı bireyselleştirilmiş ve kullanıma hazır aşı adaylarının geliştirilmesine ve şu anda klinik geliştirme aşamasında olan diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Türeci, BioNTech şirketinin COVID-19'a karşı mRNA tabanlı bir aşı geliştirme ve dağıtma konusundaki başarılı çabası olan ve bir yıldan kısa bir sürede tamamlanan tarihi bir başarı olan "Lightspeed Projesi"nin klinik gelişimine öncülük ediyor. Türeci, daha önce Uğur Şahin ve Christoph Huber ile birlikte kurduğu Ganymed Pharmaceuticals AG'nin CEO'su ve Baş Tıbbi Sorumlusu olarak görev yapmış, şirket 2016 yılında Astellas tarafından satın alınmıştır. Halen Almanya'da Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapan Türeci, diğer önemli ödüllerin yanı sıra yakın zamanda Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'ne de layık görülmüştür. Türeci, Prof. Uğur Şahin ile evlidir.

Prof. Dr. Uğur Şahin BioNTech'in Kurucu Ortağı ve CEO'su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yeni yaklaşımların geliştirilmesine liderlik eden bir doktor ve immünologdur. Şahin, haberci ribonükleik asit (mRNA) ilaçları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biridir. mRNA aşılarının ve diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine olanak sağlayan birçok atılıma öncülük etmiştir. COVID-19 için ilk mRNA aşısının tarihi gelişimi olan “Lightspeed Projesi”ni başlatan ve yönetmekte olan Şahin ile aşı benzeri görülmemiş bir 11 aylık süre içinde laboratuvar ve klinik testlerden koşullu onaya geçmiştir. Şahin ayrıca BioNTech'in, hastaların tümörlerinde yeni nesil dizileme ile tanımlanan eşanlamlı olmayan mutasyonların profiline göre bireysel olarak uyarlanan ve talep üzerine üretilen neoantijene özgü mRNA kanser aşılarının araştırma ve geliştirmesine de liderlik etmektedir. Uğur Şahin, 500'den fazla patent başvurusu ve patentin ortak mucididir. Şahin'in akademik alanda, Almanya'nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde Translasyonel Onkoloji ve İmmünoloji alanında Tam Profesör (W3) olarak görev almakta ve 50'den fazla doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Mainz'de bulunan Helmholtz Translasyonel Onkoloji Enstitüsü'nün (HI-TRON) Bilimsel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Dr. Şahin, bilimsel buluşlara yaptığı katkılardan dolayı Alman Sürdürülebilirlik Ödülü, Mustafa Ödülü ve Alman Kanser Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve takdir almıştır. Dr. Özlem Türeci ile evlidir.

Aydın Doğan Ödülü hakkında

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına 25 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş’e Erdok

22) 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

23) 2019 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Şener Şen

24) 2020 Aydın Doğan Ödülü: Deprem Araştırmaları İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

25) 2021 Aydın Doğan Ödülü: Sağlık Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin