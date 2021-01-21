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10 milyar Euroluk pazarı yöneten CELIMO’nun başkanlığına TİAD seçildi

İmalatta ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgahlarının Türkiye’deki sektör temsilcisi TİAD, Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği’nin (CELIMO) başkanlığına seçildi. Avusturya, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere 10 ülkenin üye olduğu ve yaklaşık 10 milyar Euro büyüklükteki Avrupa takım tezgahları sektörünün çatı örgütü CELIMO’nun bütün işleri 2022 yılına kadar Türkiye’den yürütülecek.

İş Dünyası 21.01.2021, 10:31
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10 milyar Euroluk pazarı yöneten CELIMO’nun başkanlığına TİAD seçildi

Yaklaşık 10 milyar Euro büyüklüğe sahip Avrupa takım tezgahları sektörünü temsil eden Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği’nin (CELIMO) başkanlığına Türk dernek getirildi. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD); Avusturya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve İtalya başta olmak üzere 10 ülkenin üye olduğu CELIMO’ya 2022 yılına kadar başkanlık edecek, birliğin sosyal medya hesap yönetimleri, tanıtım ve pazarlama çalışmaları da Türkiye’den yürütülecek.

TİAD’ı temsilen CELIMO Başkanı olarak seçilen TİAD önceki Dönem Başkanlarından Dr. Müh. Erdal Gamsız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “10 ülkeden 1.300’den fazla şirketin temsil edildiği ve toplam büyüklüğü yaklaşık 10 milyar Euro olan Avrupa takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu CELIMO’nun başkanlığına Türkiye seçildi. Ülkemizi CELIMO’da başarı ile temsil eden ve performansıyla böylesi bir göreve gelmemizi sağlayan TİAD, aynı zamanda zorlu bir görevin de üstlenicisi oldu. Bu görev boyunca ülkemizi başarıyla temsil edeceğimiz gibi böylesine kıymetli bir sektörün daha ileri noktalara gitmesinde de yol açıcı olacağımıza inanıyoruz. TİAD olarak ülkemizde üretimi yapılan takım tezgahlarının, Avrupalı ithalatçılar tarafından tercih edilmesi noktasında gerekli tanıtım çalışmalarımızı da yapmaya devam edeceğiz.” Bundan sonra CELIMO’nun dijital medya yönetiminin, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının Türkiye’den yürütüleceğini de aktaran Gamsız,  bütün bunların ülke olarak sahip olduğumuz iş kabiliyetlerini göstermek için önemli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Dr. Müh. Erdal Gamsız, yaklaşık 10 milyar Euroluk pazarı temsil eden CELIMO üyeleri arasında ön plana çıkan ülkeleri Avusturya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika, İtalya, İsviçre, Finlandiya ve Hollanda olarak sıralarken, sürecin doğru yönetilmesi halinde Avrupalı sanayicilere Türkiye imalat sektörünün daha iyi tanıtılabileceğini dile getirdi.  Avrupa takım tezgahları sektörünün çatı örgütü CELIMO 1971 yılında kuruldu. 10 ülkenin üye olduğu birliğin ilk Türk başkanı 2006-2008 yılları arasında bu görevi yürüten TİAD eski Başkanlarından Cüneyt Okçu idi.

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