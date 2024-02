İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kurum, "31 Mart akşamı kıymetli başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda Fatih Karagümrükspor’umuza buradaki takımlarımızın antrenman yapabileceği, sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi armağan edeceğiz. Tesisimiz, Fatihimize ve Karagümrükspor’umuza şimdiden hayırlı olsun. Başkanımın Fatih Karagümrük’ü başarıdan başarıya koşturacağı yeni tesisimizi el ele verip İstanbul’umuza kazandıracağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’a İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa eşlik etti. Kurum’u Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyesi sporcu çocuklar “İBB Başkanı Sayın Murat Kurum Fatih Karagümrük Spor Kulübü’ne Hoşgeldin” yazılı pankart ile karşıladı. Kurum’a kulübün adını taşıyan atkı takılırken ve çocuklar tarafından da çiçek hediye edildi.

Çocuklar ile sahaya giren Murat Kurum, kaleye penaltı atışı yaptı. Daha sonra kaleci çocuğun yanına giden Kurum, “Gençlerimiz burada yetişiyorlar. Onlar için en güzelini hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.



"Başkanımın Fatih Karagümrük’ü başarıdan başarıya koşturacağı yeni tesisimizi el ele verip İstanbul’umuza kazandıracağız”

Ziyaret sırasında Başkan Hurma, Kurum’a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Ziyareti sırasında konuşan Kurum, göreve gelir gelmez Karagümrükspor için yeni bir tesis yapılacağı müjdesini verdi. Kurum, “Kıymetli Süleyman Hurma başkanımız ve yönetim kuruluyla burada hem Fatih Karagümrükspor’umuzun sorunlarını dinledik, hem de onların yanında olup bu süreçte onlara destek olabilmek, ekstra bir motivasyon sağlamak adına ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Karagümrükspor’umuzun çok önemli bir geçmişi var. Tarihi yarımada da 1926 yılında başlamıştır. Amatör spor branşlarıyla birlikte bugün süper ligimizde başarıdan başarıya koşturan ve büyük umutlarla çalışan çabalayan bir kulübümüzdür. Kulübümüzün taraftarlarının kendilerine takma ad olarak taktığı bir lakapları var. Biz tüm İstanbul’da yaşayanlar, Sultan Fatih’in torunları olarak İstanbul’umuzu çok daha ileriye taşıyabilmek adına bu mücadeleyi veriyoruz. İstanbul’umuzun bir spor şehri olması için de tüm adımlarınızı atmaya devam edeceğiz. O gün o surlar içerisinde başlayan hikaye artık bu alana sığmıyor. Kulübümüzün altyapı ve antrenman sahalarıyla ilgili talepleri var. Bu tesislerin yapılması noktasında biz 31 Mart akşamı kıymetli başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda Fatih Karagümrükspor’umuza buradaki takımlarımızın antrenman yapabileceği, sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi armağan edeceğiz. Tesisimiz, Fatihimize ve Karagümrükspor’umuza şimdiden hayırlı olsun. Başkanımın Fatih Karagümrük’ü başarıdan başarıya koşturacağı yeni tesisimizi el ele verip İstanbul’umuza kazandıracağız” dedi.



“İstanbul, sporun şehri, olimpiyat şehri olsun istiyoruz”

Karagümrük Spor Kulübü’nün yeni tesise geçmesiyle birlikte eski stadyumda ise amatör kulüplerin oynamaya devam edeceğini ifade eden Kurum, "Kulüplerimizin mali yüklerini de hafifletmek adına adımlarımızı atıyoruz. Nasıl ki spor kulüplerimiz İstanbul’umuzu marka bir spor şehri yapmak için mücadele ediyorlarsa, biz de 1 Nisan sabahı İstanbul’un 964 mahallesinde spor yapılsın istiyoruz. İstanbul, sporun şehri, olimpiyat şehri olsun istiyoruz. Gençlerimiz kardeşlik hukukunun bu yeşil sahalarda en üst seviyeye çıktığı, birliğin, beraberliğin ve bütünlüğün o yeşil sahalarda sergilendiği anlayışı İstanbul’un her mahallesine yayma arzusundayız. Yeni tesisimizin bitmesiyle birlikte buradaki tarihi başarılara imza atmış stadyumu da Fatih Karagümrükspor’umuzun hatıralarının canlanacağı, Fatih Karagümrükspor bünyesinde amatör kulüplerimizle birlikte gençlerimizin yetiştirildiği, mahallenin sosyalleştiği ve yine o başarıların bir müze ruhuyla burada yüzyıllarca ayakta kaldığı bir tesisi de Süleyman başkanımla, Fatih belediyemizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.



“İstanbul olimpiyat şehri olsun, Avrupa şampiyonalarının burada yapıldığı o günleri tekrar görelim istiyoruz”

İstanbul’u olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarının yapılacağı bir şehir haline getirmek istediğini vurgulayan Kurum, “22 yıldır hep sporun sporcunun yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ülkemize yeni stadyumlar kazandıran, yine sporun, gençliğin, motivasyonunun artması adına adımlar atan bir iradeyiz. Bu iradeyi biz Fatih Karagümrükspor’umuzla birlikte daha da yukarıya çekeceğiz. İstanbul olimpiyat şehri olsun, Avrupa şampiyonalarının burada yapıldığı o günleri tekrar görelim istiyoruz. Son 5 yıla baktığımızda herhangi bir şampiyona düzenlenmemiş çünkü her sorunda olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Biz İstanbul’u olimpiyat şampiyonalarının, Avrupa şampiyonalarının yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Gençlerimiz gittiği her mahallede, her sokakta bu imkanlara erişebilirsin istiyoruz. Bu konuda olimpik sporlarımız ile alakalı Olimpiyat Komitesi ile bir araya geldik. Olimpiyat Komitesi’nde beklentileri tek tek not aldık. 1 Nisan sabahı olimpik veledrom, uluslararası jimnastik gibi tesislerimizi de İstanbul’a kazandıracağız. Her ilçede güreş, futbol, voleybol, basketbol gibi oyunlarda gençlerimiz bizim ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası turnuvalarda göndere çeksin ve başarılarımızla tüm dünyaya örnek olalım istiyoruz” şeklinde konuştu.



“İlk etabının çok kısa zamanda açılacağı, tamamının da 3-4 ay içerisinde bitirileceği Abdi İpekçi Spor Salonu’muzu İstanbul’umuza armağan edeceğiz”

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun ilk etabının yakın zamanda açılacağını belirten Murat Kurum, "İstanbul’da Abdi İpekçi Spor Salonu’muz bütün uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek 10 bin kişilik seyirci bir kapasitesine sahiptir. Mevcut İBB yönetimi burayı durdurmak ve engellemek için elinden gelen her türlü girişimi yaptı. Biz gençliğimize İstanbul’umuza bu tesisi kazandırmak için tüm motivasyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etabının çok kısa zamanda açılacağı, tamamının da 3-4 ay içerisinde bitirileceği Abdi İpekçi Spor Salonu’muzu İstanbul’umuza armağan edeceğiz. Hiçbir amatör spor kulübünü yalnız bırakmayacağız. Gerek maddi gerek malzeme desteği gerekse onlara altyapı tesisleriyle alakalı her türlü desteği veren tarafta olacağız” ifadelerine yer verdi.