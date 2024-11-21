Depremde ağır hasar alan Malatya'yı ayağa kaldırmanın ve eski günlerine kavuşturmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Mertöz, eğitime ve çocuklara yaptıkları yatırımın kendileri için büyük bir gurur ve sevinç olduğunu söyledi. Törene katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz da Malatyalı iş insanlarının kente gösterdiği ilginin her türlü takdirin üzerinde ve bunun eğitime yönelik olmasının ise daha da kıymetli olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yeni bir umudun temelini attıklarını ve bu okulun sadece bir bina değil aynı zamanda Malatya'nın yeniden doğuşunun bir sembolü olacağını belirtti.

RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz'ün eşinin adına yaptırdığı Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun açılış törenine, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş ve kentin ileri gelenleri katıldı.

Mertöz, açılışta yaptığı konuşmada, kentin yaşadığı deprem felaketinin ardından herkesin Malatya'yı tekrar ayağa kaldırmak ve eski günlerine kavuşturmak için canla başla çalıştığını belirtti. Malatya tekrar eski günlerine kavuşurken eğitime yapılacak yatırımların da çok önemli olduğunu ve şehrin yarınlarının bu şekilde inşa edileceğini belirten Mertöz, "Umarım ki ekonomisiyle, eğitimiyle, günlük yaşamıyla Malatya'mız bir an evvel ayağa kalkar." dedi. Mertöz'ün eşi Elif Sevinç Mertöz de okulun kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

'YENİ BİR UMUDUN TEMELİ ATILIYOR'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatyalı iş insanlarının kente gösterdiği ilginin her türlü takdirin üzerinde ve bunun eğitime yönelik olmasının ise daha da kıymetli olduğunu söyledi. Yavuz, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Eğitim sadece bilgi değil yaşamaktır. Biz eğitimi insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Yoksa insanlara sadece bilgi yükleyen sadece bilen değil yaşayan insanlar olarak da eğitimi önceliyoruz. O yüzden eğitim ve öğretim yılı diyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yeni bir umudun temelini attıklarını ifade etti. Depremin acı izlerini silmek ve çocukların geleceğine yatırım yapmak için bir araya geldiklerini aktaran Er, "Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu sadece bir bina değil aynı zamanda Malatya'nın yeniden doğuşunun bir sembolü olacak. Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

OKUL 110 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Açılışın ardından basın mensuplarına bilgi veren Mertöz, Malatya'ya daha önce biri ortaokul biri de ilkokul olmak üzere iki okul kazandırdıklarını, şu anda da üçüncü okulun temelini atmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun depremde yıkılan Sümer Ortaokulu'nun yerine yapılacağını söyleyen Mertöz, şu bilgileri verdi:

"Malatya'da deprem nedeniyle maalesef 59 okulumuz yıkıldı veya yıkım kararı verildi. Devletimiz bu okullardan 41 tanesini kendi imkanlarını ile yapıyor, kalanlar için de bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. Bir okul yaptırmanın ve gençlere umut olmanın verdiği manevi haz gerçekten çok büyük. İyi ki sanayici olarak bu paraları kazanmışız ve iyi ki bu paralarla okul yaptırabiliyoruz. Eğitime ve çocuklara yapılan yatırımın hayatımızın en önemli yatırımı olduğunu burada sonuna kadar hissediyoruz. 24 derslikli okulumuz toplamda 110 milyon liraya mal olacak ve önümüzdeki eğitim sezonunda açılmasını planlıyoruz. Okulun öğrenci sayısı öncekinde olduğu gibi yine 650 civarında olacak."

Aile olarak eğitime çok önem verdiklerini ve yaptırdıkları okullar yanında İstanbul'da 3 tane meslek lisesinin de hamiliğini üstlendiklerini anlatan Mertöz, "Türk sanayisinin meslek lisesi mezunlarına ve ara elemanlara çok ihtiyacı var. Biz de öncelikle bu okullara ilgiyi artırmak için çabalıyoruz. Devamlı toplantılar yapıyoruz, ailelerle konuşuyoruz ve çocuklarımızı meslek liselerine almaya çalışıyoruz. Bölgedeki işadamları derneklerinin de desteğiyle öğrencilere önce staj imkanları sağlıyoruz, ardından da iş konusunda tüm desteği veriyoruz. Bu meslek liselerinden mezun olan herkesin işi hazır, kesinlikle boşta kalmıyorlar." dedi.

'İSTANBUL'DA MESLEK LİSESİ KAMPÜSÜ HAYALİMİZ VAR'

Bundan sonra en büyük hayalinin kendi fabrikalarının bulunduğu İstanbul Arnavutköy'de çok büyük bir meslek lisesi kampüsü olduğunu söyleyen Mertöz, şöyle devam etti:

"İstanbul Sanayi Odası ile birlikte önce hayalini kurduğumuz, şimdilerde ise çok önemli ilerleme sağladığımız bir projemiz var. Fabrikamızın olduğu Arnavutköy'e bağlı Deliklikaya'daki sanayi bölgesinde çok kıymetli bir arazi takasının gerçekleştirilmesi konusunda son aşamadayız, imzalar atılmak üzere. Burası özellikle makine, elektrik ve kimya bölümlerinin olacağı bir meslek lisesi kampüsü olacak. İçerisinde öğretmenlerin kalacağı lojmanlar, öğrenciler için pansiyonlar, atölyeler ve her türlü teknik imkan olacak. Bu kampüsü gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."