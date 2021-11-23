Tam bir rezalet! Netflix'te PKK skandalı!

Netflix'de yayınlanan Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin) çizgi dizisinde, terör örgütü PKK/YPG sembollerinin yer alması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Netflix’te 18 Kasım’da yayınlanmaya başlanan “Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)” adlı çizgi dizide dikkat çeken bir detay yer aldı.

Çizgi dizinin bazı sahnelerinde terör örgütü PKK/ YPG sembol ve bayraklarının yer alması dikkat çekti.

İzleyiciler tarafından fark edilen bu bu detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi çizgi diziyi terör örgütünün propagandasını yapmakla eleştirirdi.