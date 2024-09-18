Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gün ve dün etkili olan şiddetli yağış 22 Temmuz 2021'de yaşanan sel felaketini hatırlattı. 22 Temmuz 2021'de ilçede metrekareye 183 kilogram yağış düşmüş, Kapisre Deresinin taşmasıyla ilçe merkezi sular altında kalmıştı. Yaşanan felakette can kaybı olmazken çok sayıda ev, iş yeri ve araba sular altında kalarak maddi zarara yol açmıştı.



Son 2 gün ilçeye 3 yıl önceki felaketin yaşandığı günden daha fazla 202 kilogram yağmur yağmasına rağmen Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan taşkın koruma çalışması sayesinde korkulan olmadı. Yaşanan 2021 felaketinin ardından DSİ tarafından bölgeye yaklaşık 470 milyon TL yatırım yapıldı ve ilçenin 100 yılı düşünülerek olabilecek bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Taşkın anında ve sonrasında 9 ekskavatör, 14 kamyon, 5 dozer ve 50 personel ile yoğun çalışmalar yaparak meydana gelebilecek riskler azaltıldı, oluşan olumsuzluklar giderildi. Son taşkında ise ilçe merkezi tarafında yapılan bendin karşısında henüz 2. etap taşkın koruma çalışması başlamadığı için yol çöktü. Yapılacak bentle çökmenin olduğu bölgede de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak.