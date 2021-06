Sedat Peker'in videosundaki Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir? Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho kitapları hangileri?

Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir? Paulo Coelho tarafından yazılan Işığın Savaşçısının El Kitabı son zamanların en çok merak edilen kitapları arasında. Peki Işığın Savaşçısının El Kitabı'nın yazarı kimdir? Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho kitapları hangileri?

Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir?

Işığın Savaşçısının El Kitabı Paulo Coelho tarafından yazılan bir romandır. Roman, Türkçede İlknur Özdemir'in çevirisi ile 2003 yılında Can Yayınları tarafından neşredildi. Roman benzersiz üslubuyla, herbirimizin kendi içindeki Işığın Savaşçısı'nı keşfetmesine yardımcı oluyor. Roman insanlara çağrıda bulunuyor. Işığın Savaşçısının El Kitabı ile hayallerimizi yaşamamız, hayatı kucaklamamız, yazgımızla yüzleşmemiz için insanlara çağrıda bulunuyor. Romana göre her birey aslında bir savaşçıdır. Işığın Savaşçısının Elkitabı, Simyacı'nın yazarından bilgelik dolu bir armağan. Paulo Coelho, Işığın Savaşçısının El Kitabı'nda bir ışık savaşçının sahip olduğu ve olması gerektiği meziyetleri, takip etmesi gereken yolları ayrı ayrı belirtmiştir. Bu kitap her birimizin içindeki "Işığın Savaşçısı"nı keşfetmemiz için bir bildiri, çağrı niteliğinde.

Paulo Coelho kimdir?

Paulo Coelho 24 Ağustos 1947'de dünyaya gelmiştir. Paulo Coelho Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde doğmuştur.

Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı. 1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı. 42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu. Paulo Coelho'nun kurduğu Paulo Coelho Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etmektedir. Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim kurulundadır. Paulo Coelho pek çok saygın ödülün sahibi oldu; bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Paulo Coelho Rio de Janerio'da yaşamaktadır.

Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak Türkçeye çevrildi ve Mart 2011'de yayınlandı. Romanda, yazar ve yetenekli bir keman virtüözü, sıradışı genç bir Türk kızı Hilal'in Sibirya'yı baştan başa geçecekleri bir yolculuk sırasında, kendileri, birbirleri ve varoluşları ile yüzleşmeleri anlatılmaktadır. Kitabın tanıtımı için açtığı yarışmayı Aleph by Raif Kurt videosuyla, Türk sanatçı Raif Kurt kazanmıştır.

Türkçeye çevrilmiş eserleri

Elif

Beşinci Dağ

Işığın Savaşçısının Elkitabı

On Bir Dakika

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Simyacı

Şeytan ve Genç Kadın

Veronika Ölmek İstiyor

Zahir

Hac

Portobello Cadısı

Kazanan Yalnızdır

Brida

Akra'da Bulunan Elyazması

Aldatmak

Casus

(Kaynak:timeturk.com)