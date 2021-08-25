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Manisa’da makilik alanda yangın

Manisa’nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle dönerken, orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Güncel 25.08.2021, 16:01 25.08.2021, 16:02
Manisa’da makilik alanda yangın

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı.

Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken, yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor. (İHA)

#Manisa
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