الإمارات تسجل لقاح سينوفارم الصيني بعد سينوفاك

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن لقاح Covid-19 الذي طورته شركة Sinopharm الصينية كان فعالاً بنسبة ٨٦٪ ، وأعلنت تسجيل اللقاح رسميًا.

في بيان صادر عن وزارة الصحة الإماراتية ، أفادت التقارير أن اللقاح الذي طورته شركة Sinopharm وجد أنه فعال بنسبة ٨٦ بالمائة ضد الفيروس في التحليلات التي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



وجاء في البيان أن اللقاح يحتوي على نسبة ٩٩ في المائة من معدل الانقلاب المصلي المعادل للجسم المضاد ، وذكر أنه أظهر تأثيرًا بنسبة ١٠٠ في المائة في الوقاية من الحالات الخفيفة والشديدة. كما أشير في بيان وزارة الصحة إلى عدم وجود مخاوف جدية تتعلق بالسلامة في تحليل الطور البيني للقاح ، وشارك ٣١ ألف متطوع من ١٢٥ دولة في تجارب سريرية في الدولة.



لم يتم تقديم أي معلومات بشأن الآثار الجانبية التي لوحظت في المشاركين ، وعدد المتطوعين الذين تلقوا اللقاح ، وعدد المتطوعين الذين تلقوا العلاج الوهمي. بدأت الإمارات العربية المتحدة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لمصنعي اللقاحات الصينيين Sinovac و Sinopharm في يوليو ، وتم منح استخدام الطوارئ لبعض المجموعات في الدولة في سبتمبر.



من ناحية أخرى ، قال نائب رئيس الوزراء الصيني سون تشونلان ، الذي زار مؤخرًا مرافق تطوير اللقاحات ، "يجب أن نكون مستعدين للإنتاج على نطاق واسع" ، بينما سيكون لدى مسؤولي الصحة في البلاد القدرة على إنتاج ٦١٠ ملايين جرعة بحلول نهاية هذا العام ومليار جرعة العام المقبل. ينص على أن لديه.

مصدر راديو الصين الدولي

وكالة أنباء هيبية