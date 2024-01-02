2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşturan GCA, katma değerli ürünleriyle sektörde fark yaratan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. 2023 yılında inovatif ürünleri ve çevre dostu projeleri ile birçok başarıya ulaşırken, kurumsal kimliğini de yenileyen GCA; önümüzdeki yıl tasarım ve teknoloji odaklı ürünleri, sürdürülebilirlik projeleri, yeni çalışan deneyimi markası, yurt dışı fuar ve etkinliklere katılımı ile büyümesini sürdürmeyi ve işveren markası olmayı amaçlıyor.

“Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarında aktif rol aldık”

2023 yılındaki çalışmalarını değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, 2023 yılı bizim için dijital dönüşümü işimizin merkezine aldığımız çok özel bir yıl oldu. Çünkü teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, müşterilerin beklentileri de değişiyor. Artık müşteriler, ürün veya hizmet satın alırken sadece kaliteli bir ürün veya hizmet değil, aynı zamanda iyi bir müşteri deneyimi de bekliyorlar. Bu noktada dijital çözümler, müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir araç haline geldi. Biz de GCA olarak, iş ortaklarımıza kattığımız değeri arttırmak için dijitalleşmeden yararlanıyoruz. Bu çerçevede, ilk kurulduğumuz yıldan itibaren iş ortaklarımızın deneyimlerine verdiğimiz önem ile gelişmiş müşteri araçları kullanıyoruz. NPS ölçümleri ile müşteri memnuniyetini ölçen testler yapıyor ve ürün ve hizmetlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Bununla da yetinmeyip müşterilerimize daha iyi deneyimler yaşatmak üzere yakın dönemde sevkiyat randevu sistemimizi oluşturduk. Ayrıca, yapay zekâ algoritmaları ile desteklenmiş görüntü işleme sistemlerini ve üst düzey otomasyon yazılımlarını bir araya getirdiğimiz akıllı üretim teknolojilerini kendi bünyemizde geliştirerek hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşümle birlikte, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyoruz. EKOMAT Projemizle, Luxe Pack Monaco Fuarı'nda jüri özel ödülünün sahibi olduk. Şu anda bu alanda, teknoloji ve malzeme geliştirme çalışmaları üzerine odaklanmış durumdayız. Hem kendi bünyemizde hem de çeşitli üniversitelerle Ar-Ge projeleri üzerinde çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Büyümemizi sektör ortalamalarının üzerine çıkaracağız”

Türkiye’de ürettikleri cam ambalajı dünyaya satma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerini belirten Gayret, “2023 yılında yurt içi ve yurt dışı piyasalara özellikle premium cam şişe kategorilerinde ihracat gerçekleştirdik. Şu anda, ciromuzun yaklaşık yüzde 30’u ihracattan karşılanıyor. Son bir yılda ihracat yaptığımız ülkelere Orta Amerika, Güney Amerika ve Meksika’yı da ekledik. Önümüzdeki sene özellikle global piyasalardaki premium cam şişe projelerimizi ve dolayısıyla premium cam şişe ürünlerinin toplam üretimimiz içindeki oranını artırmayı planlıyoruz. Bununla birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’nin üzerine çıkarmayı ve büyümemizi sektör ortalamalarının üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. GCA olarak, yenilenen kimliğimizle birlikte, sektördeki öncü konumumuzu daha da güçlendirerek, cam ambalajın sınırlarını zorlamaya ve inovasyonla şekillendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.