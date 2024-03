Fuzul Tasarruf Finansman AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, şirketin 2023 yılını değerlendirdiği açıklamasında “2023 Fuzul’ün yılı oldu. 2024’te de alternatif dağıtım kanallarını çeşitlendirecek, dijital dönüşüm adımlarımızı hızlandıracak ve insan kaynağı yetkinliğimizi artırarak daha fazla kişiyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştıracağız.” dedi.

2024’te Şube Sayımızı 125’e Çıkarmayı Hedefliyoruz

Büyüme stratejimiz doğrultusunda 2024’te Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerimize yenilerini eklemeyi planlıyoruz. Böylelikle hem daha çok lokasyonda kişilerin tasarruf finansman sisteminin avantajlarından yararlanmasına imkân sunmuş oluyoruz hem sektörün bilinirliğini artırıyoruz hem istihdama katkıda bulunuyoruz hem de tasarruf oranlarının artırılmasına ve yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasına olanak sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana kişilerin kendi ödeme güçlerine göre bir araya gelerek kendi belirledikleri taksitlerle herhangi bir kredi ve faiz yüküne katlanmadan ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olması için finansman sağlayan Fuzul, 2023’ü güçlü bir biçimde tamamladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Fuzul olarak hedeflerini tutturan, rekabette ön plana çıkan ve sektörde bulunduğu yeri sağlamlaştıran konumda bulunan bir şirketiz. Özellikle 2023’te bunu daha da perçinledik. Fuzul için 2023, tabiri caizse muazzam bir yıldı. Rekorlar kırdık, başarılarımızla gücümüze güç kattık. Öncelikle organizasyonel yapımızı ve işleyişimizi mükemmelleştirdik. Satış ve servis modelimizi değiştirerek çevik bir yapıya geçtik. Bugün geldiğimiz noktada BDDK denetimine tabi bir finans kuruluşu olarak uçtan uca çözüm üreten, portföy yönetim anlayışını kurum kültürü olarak benimseyen bir noktadayız. Hâl böyle olunca müşteri memnuniyeti de beraberinde geliyor. Müşteri memnuniyetine odaklanma konusu zaten 2023 yılının başında o seneye dair belirlediğimiz stratejilerden biriydi. Bunu da en iyi şekilde sağlamış olduk. ”

1 Milyarlık Teslimat Yaparak Piyasaya Likidite Sağlıyoruz

Eyüp Akbal, şirketiyle ilgili sayısal veriler de paylaştı. Akbal, “Fuzul olarak aktif büyüklüğümüzü yüzde 100 arttırdık. Böylelikle aktif büyüklüğümüz 5.4 milyar TL’ye yükseldi. Net kârlılığımızı yüzde 37,33 artırırken öz kaynağımızı da ikiye katladık. Öz kaynağımız 2 milyar TL’ye yaklaştı. Diğer yandan aylık 1 milyarlık liralık ev ve araç teslimatı yaparak piyasaya da önemli bir likidite sağladık. Ayrıca bugün yeni kitleleri de portföyümüze dâhil ettik ve farklı gelir grubundan kişileri de tasarruf finansman sektörüyle tanıştırmış olduk.” açıklamalarında bulundu.

Dijitalleşme Yatırımlarımızı Arttırarak Sürdüreceğiz

Açıklamalarında dijitalleşmeye de dikkati çeken Akbal, “30 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisinin çarklarından biri olarak tasarruf finansman sisteminde faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte birçok farklı ekonomik şartla karşılaştık ve hepsine uyum sağlamayı başardık. Bu da demek oluyor ki hemen her koşula entegre olabilecek reflekslerimiz gelişmiş durumda. Dolayısıyla oluşabilecek her türlü ekonomik koşulda faaliyetlerimizi sürdürmeye, kişileri ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan herkes tarafından bilinen bir gerçek var ki o da dijital dönüşüm çağındayız ve buna entegre olabilmek çok kıymetli. Şunu unutmamamız gerekiyor ki günümüzde artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yer konumda. Biz Fuzul olarak bunun her zaman farkındalığına sahiptik. Bu doğrultuda verdiğimiz kararlar, attığımız adımlar, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar oldu. Fuzul, bugün geldiği noktada dijital manada kendi kendine yetebilen bir noktada yer alıyor. 2024 için dijital manada bir atılımın da startını verdiğimizi söyleyebilirim. Ayrıca tasarruf sahiplerine en iyi hizmeti sunabilmek ve müşteri memnuniyetini maksimum sağlayabilmek adına dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Şu zamana kadar ciddi yatırımlar yaptık ve bunları artırarak sürdürmeye de kararlıyız. ” şeklinde konuştu.

2024’te Pazar Payımızı daha da Artıracağız

Sözlerine 2024 dair görüşlerini de paylaşarak son veren Akbal, şöyle konuştu: “Biz yakaladığımız büyüme ivmesini, 2024’te de sürdürmeyi arzu ediyoruz. Geçen yıl pazar payımızı önemli ölçüde artırmıştık, bunu 2024’te de devam ettireceğiz. İnanıyorum ki gelecek yıl bu zamanlar, 2023’e oranla 2024’te iki kat büyüme gerçekleştirdiğimizi konuşacağız. Fuzul olarak 32 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe kararlı adımlarla yürümeye hem şirketimize hem sektörümüze hem de Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Şunun da altını çizmek isterim ki faaliyet gösterdiğimiz sektör, Türkiye’nin güçlü sürdürülebilir bir ekonomik yapı inşa edebilmesinde önemli sacayaklarından biri olan tasarrufu teşvik ediyor. Tüketim ekonomisinden verim ekonomisine geçişte önemli bir rol üstleniyor. Diğer yandan inşaattan otomotive, beyaz eşyadan mobilyaya kadar pek çok sektörü harekete geçirme noktasında da Türkiye ekonomisi için mühim bir noktada bulunuyor. Ayrıca istihdama da sunduğumuz katkı da yadsınamaz. 2024 için diyoruz ki alternatif dağıtım kanallarımızı çeşitlendirecek, dijital dönüşüm adımlarımızı hızlandıracak ve insan kaynağı yetkinliğimizi artırarak daha fazla kişiyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştıracağız.”