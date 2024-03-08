Kurulduğu günden bu yana 43 yıldır hava araçlarıyla gökyüzünde yurdun güvenliğini sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, yetiştirdiği başarılı pilotlar ile her geçen gün gücüne güç katıyor. Meslek hayatında 6 yılı geride bırakan Pilot Komiser Ebru Melek Kof ise suç ve suçlarla mücadelede etkin rol üstleniyor. Zorlu pilotaj eğitimlerinin ardından çocukluk hayali mesleğini icra etmeye başlayan Kof, gökyüzünde aktif görev alan 3 kadın pilottan birisi olarak farklı operasyonlarda yer alıyor. Türk kadınının her alandaki etkin gücünü pilotluk yaptığı farklı helikopterlerle gösteren 31 yaşındaki Kof, aynı zamanda birçok hemcinsine de yol gösterip cesaretlenmesine neden oluyor. Sabahın ilk saatlerinde mesai için Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığına gelen Kof, burada ekip arkadaşları ve amirleriyle birlikte yer alacağı görevlerin planlamasını yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan tecrübeli pilot, her geçen gün kabiliyetini geliştirerek yeni görevlerde yer almayı bekliyor.

