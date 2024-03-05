NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Nevşehir Belediyesi destekleriyle NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi'nde düzenlenen şölene; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Mangalda Hamsi Şöleni’ni geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi dolayısıyla düzenleyemediklerini hatırlatan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bugün öğrencilere yönelik böyle güzel bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Üniversite öğreniminin sadece derse ya da sınava katılmak olmadığını vurgulayan Rektör Aktekin, akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın da üniversite hayatının bir parçası olduğunu ifade etti. Bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Rektör Aktekin, şölenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese kıymetli katkılarından dolayı teşekkür etti.

