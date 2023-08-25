Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini hasretle geldikleri anavatan Türkiye’de tamamladı. Geri dönüş yolculuğuna geçen binlerce yolcu sınır kapılarında araçlarının içinde sıcak havanın altında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Gurbetçiler hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.