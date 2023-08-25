Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini hasretle geldikleri anavatan Türkiye’de tamamladı. Geri dönüş yolculuğuna geçen binlerce yolcu sınır kapılarında araçlarının içinde sıcak havanın altında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Gurbetçiler hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Türkiye’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule’nin karşısında yer alan komşu Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
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