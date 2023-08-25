Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alındı. 12 köy yangından etkilendi. 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü. Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı.

