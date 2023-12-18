Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan’a geldi. Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’na inen Erdoğan, başkent Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ve Macaristan milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan’a Macar heyeti, Novak’a ise Türk heyeti tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri karşılama töreninin ardından meydandaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanı Novak ile görüşmek üzere Sandor Sarayı’na hareket etti.

