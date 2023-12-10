Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden, Uludağ’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldü. Oteller bölgesinde zaman zaman sis görülürken yollarda ise iş makinaları ile kar küreme çalışmaları başladı. Geçtiğimiz hafta Bursa’da etkili olan lodos ile karlar erirken Cuma akşamından itibaren, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü. Kar yağışı ile birlikte yerli ve yabancı turist az da olsa gelmeye başladı. Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaşırken, yoğun kar yağışına rağmen pistlerdeki kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı.

