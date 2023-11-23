Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Antalya’nın Sarısu açıklarından icra edilen tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Akdeniz’in önemli tatbikatlarından biri olan DOĞU AKDENİZ-2023'e NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunda yer alan 1 İspanya, 2 İtalya ve 1 Türkiye görev gemisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'dan ise birer deniz karakol uçağı katıldı. ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün olmak üzere toplam 8 ülkeden 59 yabancı gözlemci ise tatbikatı takip etti.

