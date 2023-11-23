Hollanda’da dün düzenlenen erken genel seçimin ardından başlayan oy sayım işleminde sona gelindi. Son anketlere göre "Hollanda'nın Trump'ı" olarak nitelendirilen aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), 150 sandalyenin 37'sini kazandı. Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil İşçi İttifak 25 sandalye ile ikinci sırada, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) 24 sandalye ile üçüncü sırada ve Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme 20 sandalye ile dördüncü sırada yer aldı.

