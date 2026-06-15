Binlerce Vatandaş Türk Yıldızları'nın Nefes Kesen Gösterisini Hayranlıkla İzledi

Gösteri öncesinde alana akın eden vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki kusursuz manevralarını heyecanla takip etti. Türk bayrağının renkleriyle süslenen gökyüzünde sergilenen akrobasi hareketleri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Vatandaşlar, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
Etkinliğe damga vuran anlardan biri de Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet coşkusunu Türk Yıldızları'nın geçişiyle birleştirmesi oldu. Gençler, savaş uçaklarının ilk geçişi sırasında keplerini havaya fırlatarak hem mezuniyetlerini kutladı hem de gösteriye farklı bir renk kattı.
Gösterinin sonunda Hava Pilot Tuğgeneral Zeki Türkoğlu, telsiz aracılığıyla alandaki vatandaşları selamladı. Bu anlamlı mesaj, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı da gösteriyi yerinde takip ederek Türk Yıldızları ekibini tebrik etti. Vali Dallı, organizasyonun hem Kastamonu'nun tanıtımına katkı sunduğunu hem de vatandaşlara milli gurur yaşattığını ifade etti.
Gökyüzünde sergilenen üstün pilotaj becerileri ve senkronize uçuşlarla Kastamonululara unutulmaz bir gün yaşatan Türk Yıldızları, bir kez daha izleyenlerin takdirini kazandı.