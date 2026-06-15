Binlerce Vatandaş Türk Yıldızları'nın Nefes Kesen Gösterisini Hayranlıkla İzledi

Etkinliğe damga vuran anlardan biri de Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet coşkusunu Türk Yıldızları'nın geçişiyle birleştirmesi oldu. Gençler, savaş uçaklarının ilk geçişi sırasında keplerini havaya fırlatarak hem mezuniyetlerini kutladı hem de gösteriye farklı bir renk kattı.