Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100’den fazla ülkenin katıldığı Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı UNICERA, bu yıl 36. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de seramik adına A’dan Z’ye her ürünün yer aldığı fuarda banyo ve mutfak ürünlerinin son trendleri, araba fiyatına jakuziler, altın kaplama banyo armatürleri dikkat çekti. Seramik sektörünün ülkemizdeki en büyük ticaret platformu olan UNICERA, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) ve TG Expo Uluslararası Fuarcılık iş birliği ile organize edilirken, fuarın bu yıl 125 bin katılımcı ile rekor kırması bekleniyor.

