Toplu açılış töreni ve bir dizi inceleme için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını da yerinde inceledi. Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışı ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Tamamlandığında 1600 araçlık olacak olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, betonlaşmış eski görüntüsünden eser kalmadı.

