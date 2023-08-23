Yukarı Hereke Mahallesi'nde yaşayan genç yetenek İsmail Akkuş, 3 yaşında amcasını klavye çalarken gördü. O andan itibaren müziğe olan merakı her geçen gün daha da büyüdü ve ailesiyle birlikte düğünlere giderek davul çalmaya başladı. Küçük yaşına rağmen sahnedeki enerjisi, davul çalma becerisi ve dikkat çekici hareketleriyle insanların ilgisini üzerine çekmeyi başaran İsmail Akkuş, müziği sadece davulla sınırlı tutmamayı hedefliyor. Ailesinin destekleriyle müziğe olan tutkusunu sürdüren İsmail, farklı enstrümanları çalmayı da öğrenmek istiyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği kararlılık ve azimle, gelecekte birçok enstrümanı çalabilme hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor.

