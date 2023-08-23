Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özbek, TÜBİTAK tarafından doktora sonrası araştırma bursuyla desteklenen projesi çerçevesinde University of California’da misafir araştırmacı olarak görev yapıyor. Geleneksel Türk kültürünü farklı bir kültür üzerinden anlatabilmeyi deneyimlemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Dr. Öğretim Üyesi Özbek’in projesi, bilim, teknoloji ve sanatı bir araya getiriyor.

