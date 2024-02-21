Gelecek ay yapılacak yerel seçimlere çok kısa bir süre kala İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Murat Kurum en favori iki aday. Bazı anketlerde adayların oy farkları arasında çok az bir fark olduğu görülüyor.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bazı anketçilerin kendilerine gelerek AK Parti’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da İmamoğlu’nun kazanacağını söylediğini anlattı.

Erbakan, anketçilerin kendisine yarıştan çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da belirterek İstanbul ve Ankara seçimleri konusunda tahminlerini paylaştı.

'İmamoğlu daha şanslı'

Erbakan şunları kaydetti: "Bize, destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp."

Erbakan, Ankara’da mevcut başkan Mansur Yavaş’ın seçimi rahat kazanacağını tahmin ettiğini belrterek "Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi" dedi.