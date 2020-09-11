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KUVEYT TÜRK’ÜN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA ULUSLARARASI İKİ ÖDÜL
Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “6 bine yakın çalışanımızın tamamının ʻİyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demesini önemsiyor ve insan kaynakları süreçlerimizi buna göre şekillendiriyoruz” dedi.
Eylül 2020 11.09.2020, 13:44
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Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020’de (2020 Stevie Award for Great Employers) iki kategoride ödüle layık görüldü. Kuveyt Türk’ün finans sektöründe bir ilke imza atarak hayata geçirdiği yan haklar uygulaması “Sepetim” gümüş, iç iletişim çalışmalarına yer verdiği başvurusu ise bronz ödülü aldı.
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