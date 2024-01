Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen lansmanda yerel seçimlerde yeniden aday olan İmamoğlu, “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla seçim çalışmalarını başlattı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024te sizlerin iradesiyle İstanbulu yeniden kazanacağız. Engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik tecrübe kazandık. O engelleme refleksleri küçüldü, toz oldu görmüyoruz artık. Önümüze çıkan engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Her yerde bunu söyleyin; "İstanbul başardı.

Hafızaları taze tutmak lazım. Sayın Genel Başkanım, Gezi'yi o kadar güzel anlattınız ki teşekkür ederim size. Bu büyük millet o gün sadece demokrasiye sahip çıkmadı. İstanbul'da çok büyük bir değişim istediğini bütün dünyaya ilan etti.

İçi boş gerekçelerle dava açıp özel görevlendirilmiş hakimlere özellikle kararlar vermek için kumpas kurdular, çaba gösterdiler. Her gün yeni bir yalana sarıldılar. Her gün bize karşı algı operasyonu yapmaya devam ettiler. Her sabah yeni bir krizle, iftirayla uyandık. Biz tüm engellemelere inat işimize baktık. Ve kazanan İstanbul, İstanbullu Türkiye oldu. İlk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımızda neredeyse İstanbul durmuştu.