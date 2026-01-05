Eğitimden küresel ekonomiye, jeopolitikten hukuka uzanan geniş perspektifiyle Ekovitrin, karar vericiler ve iş dünyası için güvenilir bir referans olmayı bu sayıda da sürdürüyor.

HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM

26’ncı yılına giren iş dünyası ve ekonomi dergisi Ekovitrin, Ocak sayısında eğitim ihracatını kapağına taşıdı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile gerçekleştirilen ayrıntılı röportaj, sabırla yürütülen küçücük bir gayretin dahi ne boyutlara ulaşabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli.

Birçok ünlü üniversitenin takibinde olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi, dünya sıralamasında birçok okulu geride bırakarak örnek eğitim ve öğretim yapısıyla uluslararası sahada iz bırakmasıyla Türkiye için önemli bir gurur vesilesi oluyor. Dünyada aralarında Harvard, MIT, Columbia, Singapur, Japonya Teknik, Tokyo, St. Petersburg, Münih, Oxford ve Cambridge’in bulunduğu 720 üniversite ile iş birliği yapan İstanbul Aydın Üniversitesi, 13 bini yabancı olmak üzere 50 bin öğrenciyle sıralamadaki yerini daha üst seviyelere taşıyor.

Üniversitenin yakın hedefi, bir araştırma üniversitesi olmak ve gücünü bu alana yoğunlaştırmak. Prof. Dr. Mustafa Aydın, aynı konseptte yürüdüklerini belirtirken, “Bilgiye dokunamıyorsanız, ürüne dönüştüremiyorsanız ve bir ekonomik değer katamıyorsanız, atınız çöpe gitsin” diyerek bir üniversitenin ve eğitim-öğretim müessesesinin nasıl olması gerektiğine dair mesajlar verdi.

OLAYLARI EKOVİTRİN İLE ANLAYIN

Ekovitrin’deki diğer dosyalar ve analizler de birbirinden ilgi çekici. Gündemi daha iyi anlamak açısından Ocak ayı sayımızda özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi hocalarımızın değerli yorumlarına göz atmanızda fayda var.

Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’nın editör yazısı, Bilal Koçak’ın “Dergicilikte Yerli ve Millî Marka: Ekovitrin”, Prof. Dr. R. Kutay Karaca hocamızın “Jeopolitik Satrançta Yeni Hamleler: Türkiye’nin ‘Hayır’ Demediği Bir Denklem Mümkün mü?”, Prof. Dr. Hüseyin Selimler hocamızın “2026’yı Umutla Beklerken”, Dr. Hazar Vural hocamızın “Yeni Yıla Girerken Uluslararası Sistemin Panoraması”, Dr. Yeliz Albayrak hocamızın “Barışın Gölgesinde Son Hamleler: Ukrayna-Rusya Denkleminde Kritik Viraj”, Dr. Elif Kaya hocamızın “2025 Sonrası Küresel Ekonomi: Kalıcı Belirsizlik Çağının Stratejik Analiz Krizi Değil, Yeni Bir Düzenin Başlangıcı”, yayın danışmanımız Sedat Yılmaz’ın “Geçmişten 2026’ya Hatırlatmalar”, Avukat Ahmet Burak Yalçın’ın “2026 Yılı İstinaf ve Temyiz Parasal Sınırları”, Tuba Saraçoğlu’nun “Adalet Olmadan Barış Olur mu?”, Tümay Mercan hocamızın “Ticarette Ahlâk 2026 Mottosu Olsun” ve Nihat Bingöl’ün “Online Yemek Platformları ve Restoran Fiyatları: Tartışmanın Bedelini Tüketici Ödüyor” başlıklı yazıları, dünya ve Türkiye gündeminin anahtarları mesabesinde.

Ekovitrin, sadece bir ekonomi dergisi değil; ekonomiden de öte havadislerin aynasıdır!