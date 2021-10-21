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Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit'in oldu

Ekonomi 21.10.2021, 17:11
Galatasaray Ödülü Ali Nihat Gökyiğit'in oldu

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit, Galatasaray Ödülü'ne layık görüldü.

Galatasaraylılar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Lisesi'nde okumuş olanları çatısı altında toplayan dernek tarafından verilen "Galatasaray Ödülü" sahibini buldu. İlki 2012 yılında verilen ödülün, bu yılki teması "Çevre" olarak belirlendi.

Çevre alanında uzmanlıkları, eylem ve söylemleriyle öne çıkan kişiler arasından jürinin Galatasaray Ödülü'ne layık gördüğü isim, iş dünyasının ve sivil toplumun öncü isimlerinden, Tekfen Holding kurucularından Ali Nihat Gökyiğit oldu. Geleneksel olarak Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın şartları nedeniyle sanal olarak gerçekleşti.

#Tekfen Holding
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