Yüz yüze eğitim başladı, ilk ders: ‘korona virüs’

Kırıkkale’de aylar sonra ’aşamalı ve seyreltilmiş’ olarak okula başlayan öğrencilere korona virüs salgınıyla ilgili bilgiler verildi.

Kırıkkale’de, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde korona virüs gölgesinde 6 bin 600 öğrenci okula başladı. Bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30’ar dakikalık ders saati eğitim görecek.

Kent genelinde 24 anaokulunda 3 bin 400, 73 ilkokulda ise 3 bin 200 öğrenci, ’aşamalı ve seyreltilmiş’ olarak okula başladı. Şehit Piyade Üst Teğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu’nda ise öğrencilere korona virüs salgınıyla ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi anlatıldı.

"Koronayı yenmemiz gerekiyor"

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Eymen Emir Eker, “Burada güzel şeyler gördüm. Babam beni bıraktı yeni geldim, yeni başlıyoruz. Öğretmeniz ne derse onu yapacağız. Okuma yazmayı öğreneceğiz. Boya yapmayı öğreneceğiz. Korona bizi yener öldürür diye onu yenmemiz gerekiyor. Ondan maskemizi takıyoruz korona bize gelmesin” dedi.