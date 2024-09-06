Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, 9 Eylül tarihinde başlayacak 2024-2025 Eğitim- Öğretim dönemi öncesi Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, zincir marketlerde kırtasiye ve kırtasiye ürünlerinin satılmasının 22 tane iş kolunu batıracağını savunan Küçükarzuman, kırtasiye ve kırtasiye ürünlerinin zincir marketlerde satılmaması gerektiğini ifade etti. Küçükarzuman, "Bunun için 2018 yılında Meclis Tasarı Komisyonuna bir tasarı hazırlamıştık. Bin 500 metrekareden alanı az olan zincir marketlerde kitap, kırtasiye, sigara ve ekmek satılmasın. Fakat bugüne kadar bundan bir yanıt alamadık. Alamadığımız için de biz günden güne kırtasiyeciler olarak eriyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz "dedi.

Küçükarzuman, kırtasiyeci esnafının zincir marketlerle rekabet edemeyecek durumda olduğuna işaret ederek, "Zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılması devam ettikçe her okul açılışında 'aldığımız mallar elimizde kalacak' kaygısıyla yaşıyoruz. Zincir marketlerin satış yapacağı ürünlere sınırlama getirilmesi zorunluluk haline geldi. Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle marketlerden çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

Yurtdışından gelen ürünlerin pahalı olduğunu ekleyen Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını istedi.