Türkiye'nin lider motor şirketi TEI, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde eğitim alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar farklı seviyelerdeki öğrenciler ve eğitim kurumları için farklı sosyal sorumluluk projeleri üreten TEI tarafından Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ve koordinasyonuyla, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yer alan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çanta setleri hediye edildi. TEI çalışanlarının da katkılarıyla hazırlanan çanta setlerinde, öğrencilerin tüm öğretim yılı boyunca kullanacakları kırtasiye malzemelerine yer verildi.



Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın ve yetkililerin katıldığı hediye dağıtımı sonrası öğrencilere tavsiyelerde bulunan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, yeni öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türkiye'nin lider motor şirketi TEI'nin yetkilileri, pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da projelerini aralıksız sürdüreceklerini açıkladı.