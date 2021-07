YKS sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan YKS sonuçları, TYT, AYT, YDT sınavlarına katılım gösteren yüz binlerce aday tarafından takip ediliyordu. YKS sonuçları sonrasında tercih sürecine başlayacak olan ÖSYM, 5-13 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerin tercih listelerini AİS ekranına girmesini talep edecek. Böylece 13 Ağustos tarihinde üniversite tercih döneminin ilk ayağı sona ermiş olacak, yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercihler alınmaya başlanacak.

YKS sonuçları 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde açıklandı. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak. İşte, YKS sonuçları detayları

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu;



"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."



YKS-AYT-TYT BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.



Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.