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Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilere uzmanlardan tavsiyeler

İlk yarısı tamamlanan 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin rehberlik bölümü bu iki haftayı verimli kılacak tatil önerilerinde bulundu.

Eğitim 25.01.2022, 10:50
Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilere uzmanlardan tavsiyeler

İlk yarısı tamamlanan 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin rehberlik bölümü bu iki haftayı verimli kılacak tatil önerilerinde bulundu.

2021-2022 eğitim öğretim dönemini ilk yarısını bitiren ve 15 günlük sömestr tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik Bölüm Başkanlarının tavsiyeleri şu şekilde oldu:

Bedensel ve zihinsel olarak dinlenin

Bedensel ve zihinsel olarak dinlenmek ikinci yarıyıla hazırlıkta önemlidir. Öğrenciler, yarıyıl tatilinde bedenlerini zorlayacak veya sakatlanmalarına sebep olabilecek aktivitelerden kaçınmalıdır. Müzik dinleme ve kitap okuma gibi zihinsel rahatlama sağlayan bireysel vakit geçirme etkinliklerinin yanı sıra aile içi ilişkileri güçlendirecek aile bireyleri ile kaliteli zaman geçirilebilecek kutu oyunları, mutfak sanatları, kullanılmayan eşyaların yeniden tasarlanması gibi etkinlikler de zihinsel rahatlama sağlayacaktır.

Yaşam becerilerini geliştirin

Öğrencilerin hayatta başarılı birer birey olmaları için yaşam becerilerinin de gelişmesi gerekmektedir. Gelişim dönemlerine ve potansiyellerine uygun sorumluluklar vererek öğrencilerin hem sorumluluk bilinci hem de yaşam becerileri geliştirilebilir. Örneğin, 3-4 yaş grubundaki çocuklar kirli kıyafetini kirli sepetine atabilirken 4-5 yaş grubu kirli kıyafetlerini kirli sepete atıp, kirli sepetinden alıp makineye atabilir. Kişilik gelişimleri açısından oldukça önemli olan sorumluluk bilincinin yerleşmesi için gerçekleştirilen her sorumluluk sonrası çocuklar mutlaka takdir edilmeli ve yerine getirilen bu sorumluluğun kazanımlarından bahsedilmelidir.

Teknoloji detoksu yapın

Teknoloji konusunda öz farkındalık oluşturulmalıdır. Teknoloji kullanım amaçları, teknoloji ile geçirilen süre ve içerik kalitesi gözden geçirilmeli ve gereksiz kullanımlar sınırlandırılmalıdır.

Öz değerlendirme yapın

Geride bırakılan ilk yarıyıl için nelerin iyi yapıldığı, nelerin daha iyi yapılabilir olduğu değerlendirilerek ikinci yarıyıl için hedefler belirlenebilir. Bu öz değerlendirme sadece akademik anlamda değil, duygularda, davranışlarda ve arkadaşlık ilişkilerinde de yapılmalıdır. Belirlenecek hedeflerin uygulanabilir hedefler olmasına dikkat edilmelidir.

Öğrenme kaybını önleyin

Öğrenciler yarıyıl tatili çalışma programıyla kendine özgü planlama yaparak öğrendikleri konuları pekiştirebilir ve bellekteki kalıcılığını artırabilirler.

Kendini keşfet

Dinlenme ve öğrenme için iyi bir fırsat olan yarıyıl tatili ayrıca kendini keşfetmek içinde iyi bir olanaktır. Özellikle lise kademesindeki öğrenciler kendilerine şu soruları sorabilir; Kariyer planlama yolculuğunda hangi derslerden keyif alıyorsun? Hangi dersleri çalışmak senin için bir hobi niteliğinde? Üniversitede hangi bölümü okumak istersin? İleride hangi mesleği yapmak istersin? Yarıyıl tatilinde tüm bu sorulara cevap arayabilir ve bulduğunuz cevapları aileniz ile paylaşabilir, ailenizin fikirlerini alabilir geleceğinizi planlamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca yarıyıl tatili sürecinde öz geçmiş örneği hazırlanabilir. CV oluşturmak, bir iş başvurusunda bulunmanın detaylarının neler olduğu araştırılabilir.

Sınav hazırlığında olan öğrenciler

Tatil süreci öğrencilerin bol bol dinlenebilecekleri, yeni şeyler keşfedebilecekleri ve sınav hazırlığı sürecini gözden geçirebilecekleri varsa konu eksiklerini tamamlayabilecekleri önemli bir fırsattır. Yarıyıl tatilinde öncelikli olarak mevcut çalışma alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve varsa eksik noktalar yeniden düzenlenmelidir. Deneme sınavları uygulayarak eksikleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmelidir. Uyguladıkları deneme sınav sonuçlarını değerlendirdikten sonra gün içerisindeki çalışmalarını buna göre planlamalıdırlar. Sözel derslerde unutmamak için mutlaka tekrarlar yapılmalıdır. Sayısal derslerdeki konuların soru çözerek pekiştirilmesi daha faydalı olacaktır. Öğrencilerin farklı soru tarzlarını görmesi ve bol soru çözmesi konuların zihinlerine kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlayacaktır.

Okula dönüş

2 haftalık bir aranın ardından 7 Şubat Pazartesi günü öğrenciler okullarına dönecek. Bu tarihe yaklaşırken öğrencilerin kendilerini okul rutinlerine hazırlaması, psikolojik olarak hazır oluşlarını artıracaktır. Biyolojik saatlerini okul programlarına göre ayarlamaları, ikinci yarıyılın ilk gününde yorgun ve uykusuz olmalarının önüne geçecektir. Bu sebeple birkaç gün önceden okula gidilen zamanlarda saat kaçta uyuyor ve uyanılıyorsa bu saatlerdeki uyku düzenine geçilmelidir.

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