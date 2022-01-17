Ülkü Ocakları’ndan Türkiye’nin en büyük çevrimiçi LGS deneme sınavı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “bilgiocakta” eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8. Sınıflar LGS deneme sınavına, 11 bin 337 öğrenci katıldı.

Çevrimiçi eğitim platformu olan bilgiocakta.com internet adresi üzerinden 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilen ve 5 bin 794 erkek ile 5 bin 543 kız öğrencisinin katıldığı LGS Deneme Sınavında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Sınavda, Yalova’dan Poyraz Savaş birinci, İstanbul’dan İdil Bike Çolak ikinci, Siirt’ten Fatih Akkaya ise üçüncü oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden de yoğun katılım gözlendiği sınavda dereceye giren öğrencilerden birinciye, "Odak2023, Ocaktabul" kitap Seti, ikinciye; "Odak2023 kitap Seti", üçüncüye ise "kitap seti" armağan edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım; “Sınavda, ilk 3’e giren gençlerimiz başta olmak üzere katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.