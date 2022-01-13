Türkiye’nin ilk metaverse ortamında bilgi yarışması Sivas’ta düzenlendi

Türkiye’nin ilk defa metaverse ortamında “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu meslek bilgi yarışması Sivas’ta gerçekleştirildi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmaya il merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 10 öğrenci katıldı. Programda metaverse ortamda “İş Sağlığı ve Güvenliği” yarışması gerçekleştirildi. Öğrenciler sanal gerçeklik gözlüklerini takarak, sanal ortamda kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Katılımcılar ise öğrencilerin sanal ortamdaki yarışma anlarını projeksiyonla yansıtılan görüntü üzerinden takip etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın birincisi Sivas MTAL öğrencisi Çınar Arda Özlü, ikincisi Atatürk MTAL öğrencisi Mehmet Can Kümbetlioğlu, üçüncüsü ise Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL öğrencisi Mustafa Reşber oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, dereceye giren öğrencilere ise sanal gerçeklik gözlüğü hediye edildi.

“Metaverse bir çok alana girmiş durumda”

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, dünyada ki en pahalı şeyin bilgi üretmek olduğunu dile getirerek, “Geleceğin teknolojisi metaverese, bu günlerde arsa satışlarından sanal mülk edinmelere kadar birçok alana girmiş durumda. Belki burada ilgisini çekenlerinde geleceğin iş kollarından sanal gerçeklik ortamına merak salacağını düşünüyorum. Dünyada şuanda en pahalı şey bilgi üretmektir. Ürettiğiniz bilgiyi sattığını zaman katma değeri çok yüksek ürünler sınıfında sayılıyor. O yüzden biz bu projeyle arkadaşlarımızın ilgisini bu alana çekeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Geleceğin evreni metaverse"

Yarışmada derece alan öğrencilerden Mustafa Reşber, bu adımın Sivas’ta atılması kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirterek, “Öncelikle böyle bir yarışmayı Türkiye ve Sivas’ımıza kazandıran tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Geleceğin evreni metaversede artık yarışmalardan tutun sosyal hayat, açık arttırmalar belki davalar bile meteverse evreninde görülebilir hale gelebilecek. Böyle bir adımın böyle bir yerde ve Sivas’ta atılması benim için çok büyük bir gurur. Bu yarışmada yer alarak bende onure oldum ”dedi.